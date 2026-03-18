Orbán Viktor köszönetet mondott az egri Békemenet után

Orbán Viktor Egerben folytatta a békemenet országjáró kampányát. A város főterét teljesen megtöltő tömeg hatalmas lelkesedéssel fogadta a miniszterelnököt.
Az egri fórumon Orbán Viktor elsősorban arról beszélt, hogy a közelgő választás tétje a háború és a béke kérdése, vagyis hogy Magyarország kimarad-e a konfliktusból. Hangsúlyozta: a kormány nem enged az ukrán nyomásgyakorlásnak és az olajblokádnak, megvédi az olcsó energiát és a családok pénzét, valamint nem hagyja, hogy külföldi érdekek befolyásolják az országot.
Orbán Viktor köszönetet mondott
Köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttetek”
– írta Facebook-bejegyzésében a miniszterelnök.
