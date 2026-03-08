Orbán Viktor virágcsokorral fogadta a megtámadott győri hölgyeket

Láttam, hogy nagyon durva volt az egész. Fizikai fenyegetés volt – állapította meg Orbán Viktor miniszterelnök a napokban történt eseményekkel kapcsolatban.
Orbán Viktor a Karmelitában fogadta azt a két idős hölgyet, akit a napokban komoly támadás ért Győrött a Fidesznek történő aláírásgyűjtés közben.
A történtekről készült felvételt maga az akcióban részt vevő férfi, Wunderlich Dániel, a Thanos Plein márka alapítója tette közzé saját közösségi oldalán, amit azóta eltávolított, de az internet nem felejt.
Nem nagy bátorság magukkal kezdeni egy ilyen nagydarab, kigyúrt embernek”
– mondta a miniszterelnök a két idős hölgynek, akiket bátor helytállásuk elismerése, valamint nőnap alkalmából virágcsokorral köszöntötte.
Ne hagyják magukat megfélemlíteni”
– bíztatta a hölgyeket Orbán Viktor, ugyanis látható, hogy a kampány egyre brutálisabb irányba indult el.
