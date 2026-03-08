Orbán Viktor megszólalt: emelkedett a terrorfenyegetettségi szint

Orbán Viktor arról beszélt, hogy bár a Közel-Kelet földrajzilag távol van Európától, a konfliktus következményei már számos nyugat-európai országban megjelentek. A miniszterelnök szerint a migráció következtében kialakult nagy létszámú közösségek miatt a térség feszültségei több európai városban is érzékelhetővé váltak. Mint fogalmazott:
A közel-kelet látszólag több ezer kilométerre van Európától, de a valóság az, hogy már beköltözött Nyugat-Európába”.
Magyarország felkészül a lehetséges veszélyekre
A miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarország eddig kimaradt ezekből a konfliktusokból, mert a kormány szigorú migrációs politikát folytat. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a schengeni övezet részeként az ország nem zárhatja le teljesen a nyugati határait, ezért a hatóságoknak fokozott figyelemmel kell követniük a személyforgalmat. Emiatt bizonyos esetekben célzott ellenőrzéseket is alkalmaznak. A kormány célja, hogy időben észleljék, ha bármilyen terrorfenyegetés alakulna ki Magyarországon. A miniszterelnök hangsúlyozta:
A veszély mértéke a jó migrációs politikánk miatt Magyarországon jóval alacsonyabb, mint Nyugat-Európában.”