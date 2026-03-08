Orbán Viktor megszólalt: emelkedett a terrorfenyegetettségi szint

Magyarország felkészül a lehetséges veszélyekre

A miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarország eddig kimaradt ezekből a konfliktusokból, mert a kormány szigorú migrációs politikát folytat. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a schengeni övezet részeként az ország nem zárhatja le teljesen a nyugati határait, ezért a hatóságoknak fokozott figyelemmel kell követniük a személyforgalmat. Emiatt bizonyos esetekben célzott ellenőrzéseket is alkalmaznak. A kormány célja, hogy időben észleljék, ha bármilyen terrorfenyegetés alakulna ki Magyarországon. A miniszterelnök hangsúlyozta: