Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szívszorító: Orbán Viktor a lányait nyugtatja az ukrán fenyegetések után

Fontos

Ukrajna megtámadta Európát – nagy bajba kerülhet Brüsszel

orbán viktor

Szívszorító: Orbán Viktor a lányait nyugtatja az ukrán fenyegetések után

45 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Az ukránok már a családomat, a gyerekeimet és az unokáimat fenyegetik” – írta Facebook-videója fölött Orbán Viktor. A miniszterelnök Hrihorij Omelcsenko ukrán politikus kijelentéseire reagált, aki egy videóban utalt arra, hogy tudják, hol él és mozog a magyar kormányfő, és családját sem hagyják figyelmen kívül. Orbán Viktor szerint nem szabad megijedni, az új helyzethez alkalmazkodni kell.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán viktorcsaládgyerek

„Az ukránok már a családomat, a gyerekeimet és az unokáimat fenyegetik. Mindenki jól van, de azért mindennek van határa!” – írja Facebook-videója felett Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)
Orbán Viktor Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Drága Flórácskám, édesapád vagyok, biztos látni fogod majd a hírekben, hogy az ukránok megfenyegettek titeket - mondta Orbán Viktor a lányának.

Mint ismert, Hrihorij Omelcsenko ukrán politikus fenyegető kijelentéseket tett Orbán Viktorral kapcsolatban egy YouTube-csatornára feltöltött videóban. A parlamenti képviselő és az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje arról beszélt, hogy tudják, hol él és hol mozog a magyar miniszterelnök, sőt arra is utalt, hogy Orbán Viktor családját sem hagyják figyelmen kívül.

A kormányfő szerint nem szabad megijedni. Azt mondta: szerinte nem is ijedtek meg. Kitalálják majd, hogy hogyan alkalmazkodjanak az új helyzethez. Szerinte a feleségnek ebben kulcsszerepe lesz.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!