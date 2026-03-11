Szívszorító: Orbán Viktor a lányait nyugtatja az ukrán fenyegetések után

„Az ukránok már a családomat, a gyerekeimet és az unokáimat fenyegetik. Mindenki jól van, de azért mindennek van határa!” – írja Facebook-videója felett Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Drága Flórácskám, édesapád vagyok, biztos látni fogod majd a hírekben, hogy az ukránok megfenyegettek titeket - mondta Orbán Viktor a lányának.

Mint ismert, Hrihorij Omelcsenko ukrán politikus fenyegető kijelentéseket tett Orbán Viktorral kapcsolatban egy YouTube-csatornára feltöltött videóban. A parlamenti képviselő és az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje arról beszélt, hogy tudják, hol él és hol mozog a magyar miniszterelnök, sőt arra is utalt, hogy Orbán Viktor családját sem hagyják figyelmen kívül.

A kormányfő szerint nem szabad megijedni. Azt mondta: szerinte nem is ijedtek meg. Kitalálják majd, hogy hogyan alkalmazkodjanak az új helyzethez. Szerinte a feleségnek ebben kulcsszerepe lesz.