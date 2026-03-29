Ezek voltak Orbán Viktor legerősebb mondatai Pécelen

Szombaton 16 órakor lépett színpadra a miniszterelnök a péceli Kossuth téren, ahol hatalmas tömeg fogadta. A lelkesedést sem a zord időjárás, sem a háttérben kiabáló tiszás szimpatizánsok nem tudták megtörni. Orbán Viktor beszéde ezúttal is erős, sokszor vitát kiváltó kijelentésekkel volt tele, amelyeket a közönség hangos üdvrivalgással fogadott.
„Egy ukránbarát kormány tönkretenné Magyarországot”
A miniszterelnök szerint a választás egyik legfontosabb kérdése, hogy Magyarország képes marad-e kimaradni a háborúból, amihez szerinte erős felhatalmazás szükséges.
Ezen a választáson nem kétharmadra lesz szükségünk, hanem 3 millió szavazatra!”
– fogalmazott. Az ellenzéket bírálva úgy vélte:
Fájdalom, kedves tiszások, nektek olyan vezetőitek vannak, akik nem tudnak nemet mondani se az ukránoknak, se Brüsszelnek. Hiszen titeket valójában Zelenszkij támogat, Brüsszel támogat!”
Hangsúlyozta, hogy a jelenlegi kormány képes megvédeni az ország szuverenitását, és szerinte egyedül a Fidesz–KDNP tud ellenállni azoknak a döntéseknek, amelyek eladósítanák az országot:
Adósrabszolgává tesznek minket, és kizsebelik a magyarokat”.
Gazdaság, családpolitika és jövőkép
A kormányfő beszédében részletesen szólt a gazdasági eredményekről is, kiemelve, hogy a kedvezőtlen nemzetközi környezet ellenére is sikerült előrelépni.
Dolgoztunk rengeteget, ha nincs a háború árnyéka, akkor legalább kétszer-háromszor gyorsabban haladtunk volna. Önök, a kormány és én is dolgoztunk, keccsöltünk”
– mondta, majd hozzátette:
Ilyen körülmények között is, 1 százalékos növekedés mellett megcsináltuk a 11 százalékos minimálbért. Ilyen nincs Európában máshol.”
A fiatalokhoz szólva kiemelte:
Háború ide vagy oda, Európában Magyarországon tudnak a fiatalok legkönnyebben lakáshoz jutni.”
A családpolitikai intézkedésekre kitérve hangsúlyozta az édesanyák támogatását és a nyugdíjasok megbecsülését is. Mint fogalmazott:
Tisztelet az időseknek, tisztelet a nyugdíjasoknak!”
Beszédében az Alaptörvény értékeit is érintette, amelyet Európában is egyedülállónak nevezett, majd a bekiabálók felé fordulva kijelentette:
A házasság egy férfi és egy nő. Az apa férfi, az anya nő. Nálunk. Halljátok, ott hátul?”
A beszéd végén a folytatásról beszélt, és további lépéseket ígért:
Most jön a java. Van még golyó a tárban, nagy dolgokat fogunk csinálni!”
Hozzátette: a nehézségek ellenére is bízik benne, hogy Magyarország előtt ismét egy sikeres időszak áll.