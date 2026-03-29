95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 783,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -168,9 Ft

Ezek voltak Orbán Viktor legerősebb mondatai Pécelen

A miniszterelnök péceli beszédében egyértelmű politikai üzeneteket fogalmazott meg a háborúról, a gazdaságról és a választás tétjéről. Orbán Viktor több ponton is éles kritikát fogalmazott meg az ellenzékkel szemben, miközben saját kormányának teljesítményét és jövőbeli terveit hangsúlyozta.
Szombaton 16 órakor lépett színpadra a miniszterelnök a péceli Kossuth téren, ahol hatalmas tömeg fogadta. A lelkesedést sem a zord időjárás, sem a háttérben kiabáló tiszás szimpatizánsok nem tudták megtörni. Orbán Viktor beszéde ezúttal is erős, sokszor vitát kiváltó kijelentésekkel volt tele, amelyeket a közönség hangos üdvrivalgással fogadott.

 Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának péceli állomásán, a Kossuth téren 2026. március 28-án (Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

„Egy ukránbarát kormány tönkretenné Magyarországot” 

A miniszterelnök szerint a választás egyik legfontosabb kérdése, hogy Magyarország képes marad-e kimaradni a háborúból, amihez szerinte erős felhatalmazás szükséges. 

Ezen a választáson nem kétharmadra lesz szükségünk, hanem 3 millió szavazatra!”

 – fogalmazott. Az ellenzéket bírálva úgy vélte: 

Fájdalom, kedves tiszások, nektek olyan vezetőitek vannak, akik nem tudnak nemet mondani se az ukránoknak, se Brüsszelnek. Hiszen titeket valójában Zelenszkij támogat, Brüsszel támogat!”

 Hangsúlyozta, hogy a jelenlegi kormány képes megvédeni az ország szuverenitását, és szerinte egyedül a Fidesz–KDNP tud ellenállni azoknak a döntéseknek, amelyek eladósítanák az országot:

 Adósrabszolgává tesznek minket, és kizsebelik a magyarokat”.

Orbán Viktor színpadra lépését Gulyás Gergely beszéde előzte meg (Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Gazdaság, családpolitika és jövőkép

A kormányfő beszédében részletesen szólt a gazdasági eredményekről is, kiemelve, hogy a kedvezőtlen nemzetközi környezet ellenére is sikerült előrelépni. 

Dolgoztunk rengeteget, ha nincs a háború árnyéka, akkor legalább kétszer-háromszor gyorsabban haladtunk volna. Önök, a kormány és én is dolgoztunk, keccsöltünk”

 – mondta, majd hozzátette: 

Ilyen körülmények között is, 1 százalékos növekedés mellett megcsináltuk a 11 százalékos minimálbért. Ilyen nincs Európában máshol.”

A fiatalokhoz szólva kiemelte: 

Háború ide vagy oda, Európában Magyarországon tudnak a fiatalok legkönnyebben lakáshoz jutni.”

A családpolitikai intézkedésekre kitérve hangsúlyozta az édesanyák támogatását és a nyugdíjasok megbecsülését is. Mint fogalmazott: 

Tisztelet az időseknek, tisztelet a nyugdíjasoknak!”

 Beszédében az Alaptörvény értékeit is érintette, amelyet Európában is egyedülállónak nevezett, majd a bekiabálók felé fordulva kijelentette: 

A házasság egy férfi és egy nő. Az apa férfi, az anya nő. Nálunk. Halljátok, ott hátul?”

A beszéd végén a folytatásról beszélt, és további lépéseket ígért:

 Most jön a java. Van még golyó a tárban, nagy dolgokat fogunk csinálni!” 

Hozzátette: a nehézségek ellenére is bízik benne, hogy Magyarország előtt ismét egy sikeres időszak áll.

