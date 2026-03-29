Ezek voltak Orbán Viktor legerősebb mondatai Pécelen

Szombaton 16 órakor lépett színpadra a miniszterelnök a péceli Kossuth téren, ahol hatalmas tömeg fogadta. A lelkesedést sem a zord időjárás, sem a háttérben kiabáló tiszás szimpatizánsok nem tudták megtörni. Orbán Viktor beszéde ezúttal is erős, sokszor vitát kiváltó kijelentésekkel volt tele, amelyeket a közönség hangos üdvrivalgással fogadott.

Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának péceli állomásán, a Kossuth téren 2026. március 28-án (Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

„Egy ukránbarát kormány tönkretenné Magyarországot”

A miniszterelnök szerint a választás egyik legfontosabb kérdése, hogy Magyarország képes marad-e kimaradni a háborúból, amihez szerinte erős felhatalmazás szükséges.

Ezen a választáson nem kétharmadra lesz szükségünk, hanem 3 millió szavazatra!”

– fogalmazott. Az ellenzéket bírálva úgy vélte:

Fájdalom, kedves tiszások, nektek olyan vezetőitek vannak, akik nem tudnak nemet mondani se az ukránoknak, se Brüsszelnek. Hiszen titeket valójában Zelenszkij támogat, Brüsszel támogat!”

Hangsúlyozta, hogy a jelenlegi kormány képes megvédeni az ország szuverenitását, és szerinte egyedül a Fidesz–KDNP tud ellenállni azoknak a döntéseknek, amelyek eladósítanák az országot:

Adósrabszolgává tesznek minket, és kizsebelik a magyarokat”.

Orbán Viktor színpadra lépését Gulyás Gergely beszéde előzte meg (Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Gazdaság, családpolitika és jövőkép

A kormányfő beszédében részletesen szólt a gazdasági eredményekről is, kiemelve, hogy a kedvezőtlen nemzetközi környezet ellenére is sikerült előrelépni.

Dolgoztunk rengeteget, ha nincs a háború árnyéka, akkor legalább kétszer-háromszor gyorsabban haladtunk volna. Önök, a kormány és én is dolgoztunk, keccsöltünk”

– mondta, majd hozzátette: