Lengyelország elnökét fogadta Orbán Viktor

Egy fotót tett közzé Orbán Viktor a közösségi oldalán, amelyen Karol Nawrocki lengyel elnök társaságában látható Budapesten.

Karol Nawrocki lengyel elnököt fogadta Budapesten Orbán Viktor miniszterelnök

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

A lengyel-magyar barátság jegyében osztotta meg gondolatait Orbán Viktor

Isten hozta Nawrocki elnök urat Budapesten! Köszönjük, hogy a lengyel-magyar barátság napján megtisztelt minket a látogatásával!"

– írta a képhez, amelyen ez látható: lengyel-magyar, két jó barát.

Szuverén, büszke európai nemzeteket, nemzeti és konzervatív színekben pompázó Európát vizionált a miniszterelnök a Patrióta Nagygyűlésen Budapesten.