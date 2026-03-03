Orbán Viktor levelet írt Ursula von der Leyennek – mutatjuk

Nem engedünk Zelenszkij zsarolásának! A mai napon felszólítottam Ursula von der Leyent, hogy szerezzen érvényt az EU-Ukrajna társulási megállapodásnak, amely előírja a Magyarországnak járó olajszállítmányok továbbítását – írta Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán kedden.

Orbán Viktor levele Ursula von der Leyennek

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Íme, Orbán Viktor levelének szövege:

Ursula von der Leyen asszony,

az Európai Bizottság elnöke részére

Brüsszel

Tisztelt Elnök Asszony!

A Barátság kőolajvezetéken keresztül Magyarországra érkező olajellátás ügyében írok Önnek, amelyet jelenleg Ukrajna akadályoz.

Amint azt a nemrég közölt műholdfelvételek bizonyították, sem technikai, sem üzemeltetési akadálya nincs annak, hogy a vezeték újra, azonnali hatállyal működésbe lépjen. Ukrajna vonakodása a Barátság vezeték újraindítására pusztán politikai okokra vezethető vissza, amelynek célja, hogy beavatkozzanak a jelenleg is zajló magyar választási kampányba.

Az elmúlt héten, Szlovákiával közösen, megpróbáltunk diplomáciai úton megoldást találni. Többek között javasoltunk egy magyar és szlovák szakértőkből álló tényfeltáró missziót, amelynek feladata az ukrán gázvezeték állapotának felmérése lett volna. Minden erőfeszítésünket elutasították.

Annak ellenére, hogy Ukrajna megszegi az Európai Unió felé fennálló jogi kötelezettségeit, nincs okunk azt hinni, hogy a nemzetközi és uniós jog szerinti jogorvoslatok rövid távon kézzelfogható eredményeket hoznának energiaellátásunk helyreállításában.

Ezért felszólítom az Európai Bizottságot, hogy támogassa Magyarországot az ukrán energiafegyver hatástalanításában. Elvárom az Európai Bizottságtól, hogy fokozza a politikai nyomást Ukrajnára annak érdekében, hogy ne ássa alá Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát. Elvárom az Európai Bizottságtól azt is, hogy szerezzen érvényt az EU-Ukrajna Társulási Megállapodásban foglaltaknak.

Nem fogadhatjuk el a külföldi beavatkozást demokratikus folyamatainkba, és minden ilyen kísérletet vissza fogunk verni. Ennek szellemében szeretném tájékoztatni Önt, hogy amíg Ukrajna nem tér vissza a normalitáshoz, nem áll módomban támogatni az Európai Unióban semmilyen, Ukrajnának kedvező döntést.