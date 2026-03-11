Orbán Viktor levélben fordul a határon túli magyarokhoz

Hidvéghi Balázs Magyarország kormányának közösségi oldalán tolmácsolta Orbán Viktor miniszterelnök szavait.
Ma a veszélyek korszakában élünk, amely kihívás elé állítja a teljes magyarságot, éljen bárhol a Kárpát-medencében vagy a világon”
– jelezte az államtitkár.
A magyarok megtanulhatták a történelem során, hogy csak egymásra számíthatnak. Közös felelősségük, hogy gyermekeik és unokáik magyarként nőhessenek fel szülőföldjükön.
A miniszterelnök levelében hangsúlyozza:
az idei magyarországi országgyűlési választás tétje nem kevesebb, mint a nemzet jövője. Nemzetünk ereje az egységéből fakad, ezért a nehéz időkben őrizzük meg és erősítsük meg azt!”
Hidvéghi Balázs tájékoztatása szerint, a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok az országgyűlési választáson levélszavazás formájában élhetnek a választójogukkal, de csak akkor, ha regisztrálnak. Akik már korábban regisztráltak és részt vettek magyarországi választásokon levélszavazás formájában, azoknak a regisztrációja továbbra is érvényes. Akik még nem regisztráltak korábban, azok március 18-án magyar idő szerint 16 óráig tehetik meg ezt. Erről a Nemzeti Választási Irodától is kaptak tájékoztatást levélben.
Az áprilisi országgyűlési választáson döntsünk közösen és döntsünk felelősséggel a magyar nemzet jövőjéről!”
– hívta fel a figyelmet az államtitkár.