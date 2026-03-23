Orbán Viktor

Orbán Viktor: A magyar álláspont nemcsak itthon, de Európa-szerte is népszerű 

„A magyar modell egy speciális modell, és különösen a migráció óta kiderült, hogy életképes” – mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök úgy véli, a szuverén döntésekhez való ragaszkodás és az uniós nyomással szembeni ellenállás teszi Magyarországot „veszélyes példává” Brüsszel számára. A kormányfő azt mondta, Magyarország nemcsak saját útján ér el eredményeket, hanem az európai vitákban képviselt álláspontjai is egyre szélesebb körben nyernek támogatást.
Gazdasági évnyitón szólal fel Orbán Viktor miniszterelnök. európai unió Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán
Magyarország nemcsak saját útján ér el eredményeket, hanem az európai vitákban képviselt álláspontjai is egyre szélesebb körben nyernek támogatást Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A miniszterelnök azt mondta, Magyarország nemcsak saját útján ér el eredményeket, hanem az európai vitákban képviselt álláspontjai is egyre szélesebb körben nyernek támogatást.

 

Az Európai Unió többször próbálta kényszeríteni Magyarországot

A kormányfő úgy véli, a magyar gazdasági és társadalmi berendezkedés több területen is kiemelkedő teljesítményt nyújt: a családtámogatási rendszer és az adópolitika szerinte Európa élvonalába tartozik, miközben a fiatalok számára is Magyarországon a legkönnyebb saját lakáshoz jutni. 

Hangsúlyozta, hogy a magyar modell nemcsak belső működésében bizonyult sikeresnek, hanem az uniós vitákban képviselt álláspontjai – különösen a migráció és a családvédelem kérdésében – más országokban is egyre inkább visszhangra találnak.

Orbán Viktor kifejtette,  az Európai Unió többször próbálta rákényszeríteni Magyarországot ezen politikák megváltoztatására, azonban a kormány ellenállt, és – megfogalmazása szerint – „túlélte” a nyomást. Úgy látja, éppen ez teszi Magyarországot „veszélyes példává” az unióban: egy olyan állammá, amely szuverén döntéseket hoz a brüsszeli központtal és több nagy tagállammal szemben, miközben megőrzi működőképességét és eredményességét.

 

