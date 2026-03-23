Orbán Viktor: A magyar álláspont nemcsak itthon, de Európa-szerte is népszerű 

„A magyar modell egy speciális modell, és különösen a migráció óta kiderült, hogy életképes” – fogalmazott egy Facebook-videóban Orbán Viktor.

A miniszterelnök azt mondta, Magyarország nemcsak saját útján ér el eredményeket, hanem az európai vitákban képviselt álláspontjai is egyre szélesebb körben nyernek támogatást.

Az Európai Unió többször próbálta kényszeríteni Magyarországot

A kormányfő úgy véli, a magyar gazdasági és társadalmi berendezkedés több területen is kiemelkedő teljesítményt nyújt: a családtámogatási rendszer és az adópolitika szerinte Európa élvonalába tartozik, miközben a fiatalok számára is Magyarországon a legkönnyebb saját lakáshoz jutni.

Hangsúlyozta, hogy a magyar modell nemcsak belső működésében bizonyult sikeresnek, hanem az uniós vitákban képviselt álláspontjai – különösen a migráció és a családvédelem kérdésében – más országokban is egyre inkább visszhangra találnak.

Orbán Viktor kifejtette, az Európai Unió többször próbálta rákényszeríteni Magyarországot ezen politikák megváltoztatására, azonban a kormány ellenállt, és – megfogalmazása szerint – „túlélte” a nyomást. Úgy látja, éppen ez teszi Magyarországot „veszélyes példává” az unióban: egy olyan állammá, amely szuverén döntéseket hoz a brüsszeli központtal és több nagy tagállammal szemben, miközben megőrzi működőképességét és eredményességét.