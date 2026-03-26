Trump megfenyegette a NATO-országokat – nagy baj jöhet

Orbán Viktor: A magyar jövő a fiatalok és az idősek közös ügye

A magyar jövő a fiatalok és az idősek közös ügye – jelentette ki a miniszterelnök a Szakma Sztár Fesztivál megnyitóján csütörtökön. Orbán Viktor szerint a tavalyi Szakma Sztáron aratott magyar siker bizonyíték arra, hogy jó lóra tettek, amikor a kamarával együtt megerősítették a szakképzést.
Orbán Viktor azt mondta, nem mindegy, milyen lesz Magyarország jövője, senki sem szereti, ha tönkremegy az, amiért dolgozott. Kitért arra, hogy a tavalyi Szakma Sztár győztesei az európai uniós tabella 3. helyén végeztek az Euroskills versenyen.

A kormányfő elmondta, ez a siker bizonyíték arra, hogy jó lóra tettek, amikor a kormány a kamarával együtt megerősítette a szakképzést

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Patrióta Nagygyűlésen a Millenárison 2026. március 23-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Komm. Főosztály/Kaiser Ákos)

Felhívta a figyelmet arra is, hogy az OECD-országok között Magyarországon a harmadik legmagasabb azok aránya, akik szakképesítéssel lépnek a munkaerőpiacra.

Ösztöndíjrendszert vezettek be, megerősítették az oktatói pályát, megújították az iskolákat és a műhelyeket.

Orbán Viktor beszélt arról is, az egész világ átalakul, és senki sem tudja pontosan, mit hoz jövő; a bevett válaszok és a megszokott megoldások kérdőjelessé válnak. Átalakul a munkaerőpiac, új dolgok jönnek, nem tudni, kinek lesz munkája és kinek nem – részletezte.

Magyarországnak egy olyan világban kell helytállnia, ahol egyre nehezebb olcsó, megfizethető energiához jutni, ahol felértékelődik a biztonság, mert egyre nehezebb fenntartani a közrendet,

távol tartani az országot a terrorizmustól és egyre nehezebb kimaradni a Magyarország szomszédjában zajló háborúból. Hozzátette, a közel-keleti háború miatt újabb, milliós migránstömegek indulhatnak az ország felé.

Magyarország jövője a munka minőségén múlik

A miniszterelnök szerint az, hogy Magyarország helytáll-e egy ilyen helyzetben, egyre inkább a munkába álló fiatalokon múlik. Ha jól dolgoznak, akkor Magyarország helytáll, ha rosszul akkor elsüllyed – hangsúlyozta.

Arra figyelmeztetett: 

a világ egyre veszélyesebb hely lett és a háborúpárti országokban egyre égetőbb a kérdés, hogy lesz-e munka. Gyárakat zárnak be, a leépülő ipar elhagyja Európát, és az is egyre kétségesebb, lesz-e energia.

„Nekünk is döntenünk kell, kedves fiatalok, háború vagy béke, fejlődés vagy hadigazdaság” – mondta Orbán Viktor, aki a szakképző intézményben tanulók minden évben megrendezett versenyén megjelent fiataloknak azt javasolta: kössenek szövetséget.

A fiatalokat arra kérte, hogy a következő években tanuljanak, majd legyenek a legjobbak a szakmájukban, mert így családjuk és hazájuk is sikeres lesz. 

Eközben pedig a kormány is teszi majd a dolgát, megvédi az országot és biztosítja a körülményeket, hogy a fiataloknak csak a munkájukra kelljen figyelniük.

„Építsenek, tanuljanak, dolgozzanak és rendezzék be a jövőjüket, mi pedig azon leszünk, hogy legyen egy ország, ahol mindezt megtehetik. Kimaradunk a háborúból és nem engedjük, hogy az önök munkájának gyümölcsét és hasznát elégessék egyik vagy másik háború frontvonalában. 

Megvédjük és megtartjuk, amink van és amire önök egy-két év múlva felépíthetik a saját sikeres jövőjüket, aztán vihetik a marsallbotot is”

– tette hozzá a kormányfő.
