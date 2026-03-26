Orbán Viktor: A magyar jövő a fiatalok és az idősek közös ügye

Orbán Viktor azt mondta, nem mindegy, milyen lesz Magyarország jövője, senki sem szereti, ha tönkremegy az, amiért dolgozott. Kitért arra, hogy a tavalyi Szakma Sztár győztesei az európai uniós tabella 3. helyén végeztek az Euroskills versenyen.

A kormányfő elmondta, ez a siker bizonyíték arra, hogy jó lóra tettek, amikor a kormány a kamarával együtt megerősítette a szakképzést.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Patrióta Nagygyűlésen a Millenárison 2026. március 23-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Komm. Főosztály/Kaiser Ákos)

Felhívta a figyelmet arra is, hogy az OECD-országok között Magyarországon a harmadik legmagasabb azok aránya, akik szakképesítéssel lépnek a munkaerőpiacra.

Ösztöndíjrendszert vezettek be, megerősítették az oktatói pályát, megújították az iskolákat és a műhelyeket.

Orbán Viktor beszélt arról is, az egész világ átalakul, és senki sem tudja pontosan, mit hoz jövő; a bevett válaszok és a megszokott megoldások kérdőjelessé válnak. Átalakul a munkaerőpiac, új dolgok jönnek, nem tudni, kinek lesz munkája és kinek nem – részletezte.

Magyarországnak egy olyan világban kell helytállnia, ahol egyre nehezebb olcsó, megfizethető energiához jutni, ahol felértékelődik a biztonság, mert egyre nehezebb fenntartani a közrendet,

távol tartani az országot a terrorizmustól és egyre nehezebb kimaradni a Magyarország szomszédjában zajló háborúból. Hozzátette, a közel-keleti háború miatt újabb, milliós migránstömegek indulhatnak az ország felé.

Magyarország jövője a munka minőségén múlik

A miniszterelnök szerint az, hogy Magyarország helytáll-e egy ilyen helyzetben, egyre inkább a munkába álló fiatalokon múlik. Ha jól dolgoznak, akkor Magyarország helytáll, ha rosszul akkor elsüllyed – hangsúlyozta.

Arra figyelmeztetett:

a világ egyre veszélyesebb hely lett és a háborúpárti országokban egyre égetőbb a kérdés, hogy lesz-e munka. Gyárakat zárnak be, a leépülő ipar elhagyja Európát, és az is egyre kétségesebb, lesz-e energia.

„Nekünk is döntenünk kell, kedves fiatalok, háború vagy béke, fejlődés vagy hadigazdaság” – mondta Orbán Viktor, aki a szakképző intézményben tanulók minden évben megrendezett versenyén megjelent fiataloknak azt javasolta: kössenek szövetséget.