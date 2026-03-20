Orbán Viktor: Egyre több tagállam ismeri el a magyar modellt

Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor Brüsszelben, miután az Ukrajna által bevezetett olajblokád alapjaiban írta felül a korábbi uniós megállapodásokat. A miniszterelnök leszögezte: Magyarország jogi helyzete teljesen világos, és amíg nem kapnak garanciákat arra, hogy az olajszállítások zavartalanul folytatódnak, a kormány nem járul hozzá a 90 milliárd eurós ukrán hitelkerethez.

Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik az EU-tagországok állam-, illetve kormányfőinek csúcstalálkozójáról távozva Brüsszelben 2026. március 20-án. Mellette Máté János, a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár

Ha decemberben olajblokád alá vették volna Magyarországot, sose járultunk volna hozzá ehhez a hitelhez"

– fogalmazott a kormányfő, utalva arra, hogy a magyar fél csupán reagál a megváltozott körülményekre.

Orbán Viktor: Az Európai Unió gazdasági csődbe sodorja Európát

A miniszterelnök élesen bírálta az Európai Unió jelenlegi külpolitikáját is, amely véleménye szerint izolációba és gazdasági csődbe sodorja a kontinenst.

Kiemelte, hogy az energiaválság súlyosbodik, miközben az Unió nincs érdemi tárgyalási viszonyban sem az amerikaiakkal, sem az oroszokkal, sem a kínaiakkal.

A migráció kérdésében Orbán Viktor szerint egyre több tagállam ismeri el a „magyar modell” létjogosultságát, amely a külső határok teljes lezárására és a belépés szigorú korlátozására épül.

A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy