Orbán Viktor: Egyre több tagállam ismeri el a magyar modellt

Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor Brüsszelben, miután az Ukrajna által bevezetett olajblokád alapjaiban írta felül a korábbi uniós megállapodásokat. A miniszterelnök leszögezte: Magyarország jogi helyzete teljesen világos, és amíg nem kapnak garanciákat arra, hogy az olajszállítások zavartalanul folytatódnak, a kormány nem járul hozzá a 90 milliárd eurós ukrán hitelkerethez.
Ha decemberben olajblokád alá vették volna Magyarországot, sose járultunk volna hozzá ehhez a hitelhez"
– fogalmazott a kormányfő, utalva arra, hogy a magyar fél csupán reagál a megváltozott körülményekre.
Orbán Viktor: Az Európai Unió gazdasági csődbe sodorja Európát
A miniszterelnök élesen bírálta az Európai Unió jelenlegi külpolitikáját is, amely véleménye szerint izolációba és gazdasági csődbe sodorja a kontinenst.
Kiemelte, hogy az energiaválság súlyosbodik, miközben az Unió nincs érdemi tárgyalási viszonyban sem az amerikaiakkal, sem az oroszokkal, sem a kínaiakkal.
A migráció kérdésében Orbán Viktor szerint egyre több tagállam ismeri el a „magyar modell” létjogosultságát, amely a külső határok teljes lezárására és a belépés szigorú korlátozására épül.
A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy
Magyarország és Szlovákia közösen követeli a részvételt az ukrán barátság-vezeték állapotát vizsgáló uniós misszióban, mivel az ukrán fél jelenleg nem engedi be a szakértőket a helyszínre.