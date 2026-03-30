Orbán Viktor: Magyarország a szenvedélyünk, nem hagyjuk, hogy tönkretegyék!

Nem engedünk a külső nyomásnak

Az ukránok megjelentek a magyar választásra. Megjelentek a pénzükkel, megjelentek az olajblokáddal, megjelentek a kémeikkel és az ügynökeikkel”

– fogalmazott a miniszterelnök, aki szerint ezek a törekvések a magyar közéletre és politikára is hatással lehetnek. Hozzátette, hogy Magyarország nem fogadja el a beavatkozást a kampányba, és nem kíván részt venni sem a háborús erőfeszítésekben, sem azok finanszírozásában. Orbán Viktor hangsúlyozta: a cél a nemzeti szuverenitás megőrzése, valamint az, hogy a döntéseket továbbra is a magyar választók hozzák meg.