Orbán Viktor: Magyarország a szenvedélyünk, nem hagyjuk, hogy tönkretegyék!

Orbán Viktor a közösségi oldalán arról írt, hogy Ukrajna különböző csatornákon keresztül próbálhat beavatkozni a magyar választásokba, és hangsúlyozta: Magyarország nem enged a külső nyomásnak.
A kormányfő korábban megígérte, hogy „felszántja az országot”, és országjárása ennek megfelelően folyamatosan zajlik, hatalmas sikerrel. A következő állomás Szolnok, ami hétfőn 18 órakor kezdődik.
Nem engedünk a külső nyomásnak
Az ukránok megjelentek a magyar választásra. Megjelentek a pénzükkel, megjelentek az olajblokáddal, megjelentek a kémeikkel és az ügynökeikkel”
– fogalmazott a miniszterelnök, aki szerint ezek a törekvések a magyar közéletre és politikára is hatással lehetnek. Hozzátette, hogy Magyarország nem fogadja el a beavatkozást a kampányba, és nem kíván részt venni sem a háborús erőfeszítésekben, sem azok finanszírozásában. Orbán Viktor hangsúlyozta: a cél a nemzeti szuverenitás megőrzése, valamint az, hogy a döntéseket továbbra is a magyar választók hozzák meg.