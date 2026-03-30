Rendkívüli

Megtámadták Donald Trump repülőgépét – riadó az Egyesült Államokban

Orbán Viktor: Magyarország a szenvedélyünk, nem hagyjuk, hogy tönkretegyék!

Éles hangvételű bejegyzésben figyelmeztetett a miniszterelnök a külföldi befolyás veszélyére a választási kampányban. Orbán Viktor szerint Ukrajna több eszközzel is megjelent a magyar politikai térben.
Orbán Viktor a közösségi oldalán arról írt, hogy Ukrajna különböző csatornákon keresztül próbálhat beavatkozni a magyar választásokba, és hangsúlyozta: Magyarország nem enged a külső nyomásnak. 

Orbán Viktor kijelentette: Magyarország nem fogadja el a választásokba való beavatkozást (Forrás: Facebook/Lázár János) 

A kormányfő korábban megígérte, hogy „felszántja az országot”, és országjárása ennek megfelelően folyamatosan zajlik, hatalmas sikerrel. A következő állomás Szolnok, ami hétfőn 18 órakor kezdődik.

Orbán Viktor országjárása folytatódik – itt vannak a pontos időpontok és helyszínek

Nem engedünk a külső nyomásnak

Az ukránok megjelentek a magyar választásra. Megjelentek a pénzükkel, megjelentek az olajblokáddal, megjelentek a kémeikkel és az ügynökeikkel”

 – fogalmazott a miniszterelnök, aki szerint ezek a törekvések a magyar közéletre és politikára is hatással lehetnek. Hozzátette, hogy Magyarország nem fogadja el a beavatkozást a kampányba, és nem kíván részt venni sem a háborús erőfeszítésekben, sem azok finanszírozásában. Orbán Viktor hangsúlyozta: a cél a nemzeti szuverenitás megőrzése, valamint az, hogy a döntéseket továbbra is a magyar választók hozzák meg.

