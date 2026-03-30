Orbán Viktor

A TV2 riportere végigkísérte Orbán Viktort: ilyen egy nap a kampányhajrában – videó

A kampány utolsó szakaszában Marsi Anikó egy teljes napon át kísérte Orbán Viktor programjait, betekintést adva a miniszterelnök sűrű mindennapjaiba. A felvételek nemcsak a politikai eseményeket, hanem a személyesebb pillanatokat is megmutatták.
Orbán Viktor közösségi oldalán számolt be arról, hogy a TV2 stábja – élén Marsi Anikóval – végigkísérte egy napját a kampányhajrában. A programok között szerepelt a CPAC Hungary, több tanácskozás és az országjárás aktuális állomása, Kecskemét is, ahol a miniszterelnök ismét nagy tömeg előtt szólalt fel.

Egy teljes napon át kísérte Orbán Viktort a TV2 stábja (Forrás: Tények.hu)

Politika és személyes pillanatok egy napba sűrítve

A riport különlegessége, hogy nemcsak a hivatalos programokra koncentrált, hanem a miniszterelnök személyes oldalát is megmutatta. Orbán Viktor beavatta Marsi Anikót a Karmelita kolostor falai között zajló mindennapokba is: megmutatta azt a szobát, ahol szükség esetén aludni szokott, valamint több személyes tárgyat és emléket is. A beszélgetés során a politikai pálya és az emberi kapcsolatok is szóba kerültek. 

Aki hosszú ideig van, mint én, ott alapvetően az emberi minőség dönti el, hogy akarnak-e veled beszélni”

 – fogalmazott a miniszterelnök. A beszélgetés során szóba került az is, hogyan indult el a politikai pályán, és milyen élmények formálták az elmúlt évtizedekben:

Nem azért vagyunk a világon, hogy szomorkodjunk, hanem azért, hogy derűben éljünk, és derűt adjunk a több embernek is. Az igazi barátaim mind megvannak, és kaptam is bajtársakat menet közben, jó néhányat. Tehát nem kevesebben vagyunk most barátok, mint amikor jöttem, hanem többen.”

A riport is alátámasztotta azt, hogy a kampányhajrában minden perc számít, legyen szó nemzetközi eseményről, hazai fórumról vagy akár egy személyes történet megosztásáról.

