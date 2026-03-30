A TV2 riportere végigkísérte Orbán Viktort: ilyen egy nap a kampányhajrában – videó

Orbán Viktor közösségi oldalán számolt be arról, hogy a TV2 stábja – élén Marsi Anikóval – végigkísérte egy napját a kampányhajrában. A programok között szerepelt a CPAC Hungary, több tanácskozás és az országjárás aktuális állomása, Kecskemét is, ahol a miniszterelnök ismét nagy tömeg előtt szólalt fel.

Politika és személyes pillanatok egy napba sűrítve

A riport különlegessége, hogy nemcsak a hivatalos programokra koncentrált, hanem a miniszterelnök személyes oldalát is megmutatta. Orbán Viktor beavatta Marsi Anikót a Karmelita kolostor falai között zajló mindennapokba is: megmutatta azt a szobát, ahol szükség esetén aludni szokott, valamint több személyes tárgyat és emléket is. A beszélgetés során a politikai pálya és az emberi kapcsolatok is szóba kerültek.