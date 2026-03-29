Marsi Anikó elmondta a véleményét Orbán Viktorról – ezt a videót önnek is látnia kell!

Egy pörgős nap a kampányban Marsi Anikóval. Ma pedig irány Békéscsaba. Gyertek, jó lesz! – írta Orbán Viktor TikTok csatornájára feltöltött videó-bejegyzéséhez vasárnap.

Orbán Viktor: Békéscsabán zárjuk a hetet. Találkozzunk ma 16:00 órakor a Szent István téren és álljunk ki együtt a béke mellett!

Fotó: Facebbok/Orbán Viktor

Orbán Viktor az elmúlt napokban Marsi Anikónak is bemutatta egy pörgős napját, a tévés műsorvezető elsőként azt jegyezte meg, hogy kicsit fárad a nap vége felé, ahogyan fogalmazott:

el se tudom képzelni, hogy a miniszterelnök miből van összerakva, és mindeközben kedves, humoros, mindenkire odafigyel."

Marsi Anikó: Elképesztő teherbírású ember Orbán Viktor

Mindenki néven szólít, aki fölbukkan a környezetben. Mindenkit. Elképesztő teherbírású ember, tette hozzá, megjegyezve:

És valami őrületes képessége van, rálát nagyon fontos gazdasági, politikai folyamatoka, össze tudja rakni az összefüggéseket, és ráadásul helyes következtetéseket tud levonni.”

– tette hozzá.