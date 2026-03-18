Orbán Viktor: Zelenszkij ígéreteivel tele van a padlás!

A miniszterelnök közösségi oldalán arról beszélt, hogy az ukrán vezetéstől üres ígéreteken kívül nem lehet másra számítani. Orbán Viktor úgy fogalmazott: az ígéretekkel a magyarok nem tudnak sem fűteni, sem tankolni.

Orbán Viktor tájékoztatott: ma indul Brüsszelbe, ahol kiemelt téma lesz az Ukrajnának szánt uniós támogatás kérdése. Hangsúlyozta: a 90 milliárd eurós hitel támogatásáról Magyarország hallani sem akar, amíg Ukrajna újra nem indítja a Barátság kőolajvezetéket.

