Orbán Viktor: Megyünk tovább, kesztyűt fel!

„Itt éjszakázunk, úgy látom. Ez nem néz ki jól. Az energia téma nagyon durva lesz, de most úgy látom, hogy megnyitják a migrációt is, és ha megnyitják a migrációt, az hosszú lesz” – mondta Facebook-videjójában Orbán Viktor, aki szerint egyszerre több, egymással összefüggő válsághelyzet nehezedik Európára.

Mint ismert, március 19-én, csütörtökön találkoznak a tagállamok állam- és kormányfői, ahol az előzetes tervek szerint ugyan az európai versenyképességről esett volna szó, azonban a közel-keleti háborúk, valamint a Barátság kőolajvezeték leállása miatti magyar vétó az Ukrajnának szánt uniós hitel kapcsán változtatott a csúcs fókuszán.

Orbán Viktor felsorolása szerint Ukrajna, az energiaellátás, a migráció és a közel-keleti folyamatok egyaránt napirenden lesznek az esti tárgyaláson.

A kormányfő a videó felett azt írta: Megyünk tovább, kesztyűt fel!