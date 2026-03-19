Orbán Viktor

Orbán Viktor: Megyünk tovább, kesztyűt fel!

55 perce
Olvasási idő: 3 perc
„Itt éjszakázunk, úgy látom. Ez nem néz ki jól. Az energia téma nagyon durva lesz, de most úgy látom, hogy megnyitják a migrációt is, és ha megnyitják a migrációt, az hosszú lesz” – mondta Brüsszelből bejelentkezve Orbán Viktor. A kormányfő tájékoztatott: az éjszakába nyúló brüsszeli tárgyalásokon szóba kerül Ukrajna, az energiaellátás, a migráció és a közel-keleti folyamatok, valamint a versenyképesség is.
„Itt éjszakázunk, úgy látom. Ez nem néz ki jól. Az energia téma nagyon durva lesz, de most úgy látom, hogy megnyitják a migrációt is, és ha megnyitják a migrációt, az hosszú lesz” – mondta Facebook-videjójában Orbán Viktor, aki szerint egyszerre több, egymással összefüggő válsághelyzet nehezedik Európára.

Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
Orbán Viktor Brüsszelben – Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Mint ismert, március 19-én, csütörtökön találkoznak a tagállamok állam- és kormányfői, ahol az előzetes tervek szerint ugyan az európai versenyképességről esett volna szó, azonban a közel-keleti háborúk, valamint a Barátság kőolajvezeték leállása miatti magyar vétó az Ukrajnának szánt uniós hitel kapcsán változtatott a csúcs fókuszán.

Orbán Viktor felsorolása szerint Ukrajna, az energiaellátás, a migráció és a közel-keleti folyamatok egyaránt napirenden lesznek az esti tárgyaláson. 

A kormányfő a videó felett azt írta: Megyünk tovább, kesztyűt fel!

 

