A magyar miniszterelnök az Európát fenyegető kockázatokról is beszélt brüsszeli sajtótájékoztatóján pénteken. Orbán Viktor elmondta, hogy ezek értékelését és elemzését már megkezdték a kormányfők, a megbeszélésen pedig az Európai Központi Bank elnöke is részt vett, ahol a jelenlegi közel-keleti helyzet pénzügyi és gazdasági hatásairól hangzott el tájékoztatás.

Orbán Viktor: Csak idő kérdése és Európa felé milliós migrációs tömegek fognak megindulni

Orbán Viktor: Két veszély rajzolódik ki az európai politika horizontján

Az első veszély

a migrációs válság

– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.

Orbán Viktor elmondta, van 4 millió afgán menekült Iránban és óriási a belső migrációs arány már most is a háború miatt, és mindenki arra számít, hogy

csak idő kérdése Törökország irányába, és onnan föl a Balkánon Európa felé milliós migrációs tömegek fognak megindulni.

A miniszterelnök hangsúlyozta, a migráció visszatér az európai politika napirendjére, az ezzel kapcsolatos viták megkezdődtek.

Nem szabad még egyszer elkövetni a 2015-ös hibát”

– hangsúlyozta. Kiemelte: Lényegében azt a szabályozást követeli jó néhány ország, mint ami Magyarországon hatályban van.

Mondtam nekik, hogy óvatosan követeljék ezt, mert ha megcsinálják, akkor napi egymillió euró büntetést kell fizetni. Európa ezzel honorálja, ha valaki megvédi, így készüljenek, ne várjanak hálát”

– mondta.

A második ügy, hogy az iráni háború elérte az energialétesítményeket és a világ ellátásának tekintélyes részét garantáló források semmisültek meg,

amelyeknek helyreállítása 4-5 év a tegnap kapott tájékoztatás szerint, tehát a katari hatalmas gázlelőhely helyreállítása hosszú évekbe fog telni.

Ez azt jelenti, hogy

egy tartós energiaválság bontakozik ki a világgazdaságban,

és ezzel szemben mindenkinek, így nekünk magyaroknak is védekeznünk kell, ezért ma délután az erre vonatkozó első tanácskozást már meg is tartjuk

– emelte ki.

A miniszterelnök leszögezte: