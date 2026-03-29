Orbán Viktor: Mindannyiunk jövője és pénze forog kockán

A miniszterelnök arra hívta fel a figyelmet, hogy mindannyiunk jövője múlik az áprilisi választáson. Orbán Viktor elmondta, hogy mi fog történni, ha ukránbarát kormány alakul Magyarországon.
Gyerekeitek és az unokáitok jövője és pénze is kockán forog – figyelmeztetett Orbán Viktor országjárásán tartott beszédében.
A miniszterelnök szerint, ha ukránbarát kormány alakul, akkor
Adós rabszolgává tesznek bennünket és kizsebelik a magyarokat.”
Ez azt jelenti, hogy leválasztják az országot az olcsó orosz energiáról, aminek hatására megszűnik a benzinkutakon a védett ár, és 1000 forint lehet egy liter benzin.
Tönkreteszik a mezőgazdaságot, mert elviszik a pénzünket és behozzák a háborút”
– sorolja tovább a kormányfő.
Ennek megakadályozására kell nemet mondani, és erre csak a jelenlegi kormány képes.
