Orbán Viktor: Minden zsarolást visszautasítunk!

Orbán Viktor a debreceni háborúellenes gyűlésen arról beszélt, hogy Magyarország nem hagyja magát megfélemlíteni.
A miniszterelnök hangsúlyozta:
Nem lehetséges, hogy olajblokád alá veszik Magyarországot, mi meg csak nézelődünk. Minden zsarolást visszautasítunk!
A kormányfő szerint Magyarországnak határozottan kell kiállnia a saját érdekei mellett.
A fenyegetésekre is reagált
Orbán Viktor a fenyegetésekkel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy egy ország vezetőjeként fel kell készülni a nehéz helyzetekre.
„Nem esik jól az ilyesmi, biztatásnak nehéz tekinteni, de amikor az ember elvállal egy olyan munkát, mint a nemzet vezetése, akkor jó, ha az ember mindent lerendez magában előre. A béke emberei vagyunk, de fordulhat úgy a sors, hogy nehéz idők jönnek, és ilyenkor meg kell gondolni a dolgokat. Én meggondoltam. Mi nem keressük a konfliktust, de van arról egy határozott elképzelésünk, hogy miként szeretnénk élni az életünket” – jelentette ki a kormányfő.