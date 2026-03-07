Orbán Viktor: Minden zsarolást visszautasítunk!

Orbán Viktor a debreceni háborúellenes gyűlésen arról beszélt, hogy Magyarország nem hagyja magát megfélemlíteni.

Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

A miniszterelnök hangsúlyozta:

Nem lehetséges, hogy olajblokád alá veszik Magyarországot, mi meg csak nézelődünk. Minden zsarolást visszautasítunk!

A kormányfő szerint Magyarországnak határozottan kell kiállnia a saját érdekei mellett.

A fenyegetésekre is reagált

Orbán Viktor a fenyegetésekkel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy egy ország vezetőjeként fel kell készülni a nehéz helyzetekre.

„Nem esik jól az ilyesmi, biztatásnak nehéz tekinteni, de amikor az ember elvállal egy olyan munkát, mint a nemzet vezetése, akkor jó, ha az ember mindent lerendez magában előre. A béke emberei vagyunk, de fordulhat úgy a sors, hogy nehéz idők jönnek, és ilyenkor meg kell gondolni a dolgokat. Én meggondoltam. Mi nem keressük a konfliktust, de van arról egy határozott elképzelésünk, hogy miként szeretnénk élni az életünket” – jelentette ki a kormányfő.