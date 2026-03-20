Orbán Viktor: Előfordulhat, hogy mindenkinek át kell venni a magyar modellt a migráció kapcsán

Para van. Arra készül mindenki, hogy miután vagy 4 millió afgán menekült Iránban, plusz van az iráni konfliktus amit a helyiek is elszenvednek, tömeges migrációra kell felkészülni. Erről nyíltan beszéltünk ma reggel és az is kiderült, hogy

vannak tagállamok, amelyek a magyar modellt követelik

– jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a csütörtöki uniós csúcs feleményeiről beszámolva a Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook-oldalára feltöltött új videóban.

Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik az EU-tagországok állam-, illetve kormányfőinek csúcstalálkozójáról távozva Brüsszelben 2026. március 20-án

Orbán Viktor szerint általánossá válhat a magyar modell

A kormányfő hangsúlyozta: több tagállam is úgy véli, hogy

nem ér semmit a most megalkotott migrációs paktum,

mert szándékuk szerint nemcsak az illegális migránsokat tartanák távol az országuktól, hanem nem akarnak beengedni senkit, a legális bevándolrlókat sem. – Ez a magyar modell. Három-négy országról van szó, erről nyíltan beszélnek. Abban maradtunk, hogy ezt folytatni is fogjuk. És bejelentették, hogy amennyiben tömeges migráció alakul ki, akármilyen EU-s szabályozás van érvényben, nem fognak beengedni senkit. Sem illegálist, sem legálisat. Tehát a magyar pozíció lassan már nem csak elméletileg kap elismerést, hanem előfordulhat, hogy mindenkinek át kell vennie. Kívánom, hogy ne történjen meg, hogy

délről elindul egy hatalmas migrációs nyomás,

de itt ezzel úgy számolnak, mint egy lehetséges forgatókönyvvel – fogalmazott Orbán Viktor.