Orbán Viktor: Mindenkivel beszéljenek és mondják el, mi a választás tétje

Belesodródik-e hazánk a háborúba vagy kimarad belőle, és békésen fejlődik tovább. Ez a választás tétje Orbán Viktor szerint, aki erről Esztergomban, az országjárása újabb állomásán beszélt, és arra kérte az esztergomiakat, mindenkinek mondják ezt el.
A nemzeti kormányt kell választania a magyaroknak, mert csak akkor lesz a hazánk biztonságban. Ezt mondta Orbán Viktor Esztergomban, országjárása szerdai állomásán. Egy videót tett közzé a közösségi oldalára a miniszterelnök arról, mi az április 12-i választás valódi tétje. 

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond országjárásának esztergomi állomásán, a Mindszenty hercegprímás téren 2026. március 25-én
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Két erő feszül egymásnak ma Európában. A háborúellenesek és a háborúpártiak. Azok, akik Ukrajnát a saját népük elé helyezik, és azok, akik a saját népüket helyezik mindenek elé. Magyarország egy megkerülhetetlen útakadály a háborút akaró ukránpárti európai erők számára. Magyarországot nem lehet belevinni ebbe a háborúba, és ezért vált olyan fontossá a magyar választás a külföldiek számára is. Mindenkivel beszéljenek és mondják el, mi a választás tétje. Ha nemzeti kormány lesz, a hazánk biztonságban lesz. Ha ukránbarát kormány lesz, elveszítünk mindent, amiért az elmúlt 16 évben ez az ország megdolgozott" 

– mondta a kormányfő a színpadon a tömegnek.

Erről beszélt Orbán Viktor Esztergomban 

„Fenyegetnek bennünket hónapok óta a Tiszások, az ukránok, és fenyegetnek minket Brüsszelből is, mert nem akarják, hogy nemzeti kormánya legyen Magyarországnak. Tudjuk, hogy az ukrán-magyar konfliktus mögött valójában a pénz áll: se az ukránoknak, se az európaiknak nincs pénzük, ezért hatalmas kölcsönöket vesznek fel Ukrajna javára. 

Ha ukránbarát kormányt választunk, akkor a magyarok pénze is Ukrajnába megy – még a gyerekeink és az unokáink is törleszteni fogják a brüsszeli hadikölcsönöket. 

Ezt nem engedhetjük! Csak a Fidesz tud nemet mondani a háborúra és az ország kizsebelésére" – közölte a miniszterelnök, akinek jó érzései vannak a választásokkal kapcsolatban.

 

