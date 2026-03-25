Orbán Viktor: Mindenkivel beszéljenek és mondják el, mi a választás tétje

A nemzeti kormányt kell választania a magyaroknak, mert csak akkor lesz a hazánk biztonságban. Ezt mondta Orbán Viktor Esztergomban, országjárása szerdai állomásán. Egy videót tett közzé a közösségi oldalára a miniszterelnök arról, mi az április 12-i választás valódi tétje.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond országjárásának esztergomi állomásán, a Mindszenty hercegprímás téren 2026. március 25-én

Két erő feszül egymásnak ma Európában. A háborúellenesek és a háborúpártiak. Azok, akik Ukrajnát a saját népük elé helyezik, és azok, akik a saját népüket helyezik mindenek elé. Magyarország egy megkerülhetetlen útakadály a háborút akaró ukránpárti európai erők számára. Magyarországot nem lehet belevinni ebbe a háborúba, és ezért vált olyan fontossá a magyar választás a külföldiek számára is. Mindenkivel beszéljenek és mondják el, mi a választás tétje. Ha nemzeti kormány lesz, a hazánk biztonságban lesz. Ha ukránbarát kormány lesz, elveszítünk mindent, amiért az elmúlt 16 évben ez az ország megdolgozott"

– mondta a kormányfő a színpadon a tömegnek.

Erről beszélt Orbán Viktor Esztergomban

„Fenyegetnek bennünket hónapok óta a Tiszások, az ukránok, és fenyegetnek minket Brüsszelből is, mert nem akarják, hogy nemzeti kormánya legyen Magyarországnak. Tudjuk, hogy az ukrán-magyar konfliktus mögött valójában a pénz áll: se az ukránoknak, se az európaiknak nincs pénzük, ezért hatalmas kölcsönöket vesznek fel Ukrajna javára.

Ha ukránbarát kormányt választunk, akkor a magyarok pénze is Ukrajnába megy – még a gyerekeink és az unokáink is törleszteni fogják a brüsszeli hadikölcsönöket.

Ezt nem engedhetjük! Csak a Fidesz tud nemet mondani a háborúra és az ország kizsebelésére" – közölte a miniszterelnök, akinek jó érzései vannak a választásokkal kapcsolatban.