Készül az újabb pofon Magyar Péternek: a CPAC után Miskolcon folytatódik Orbán Viktor országjárása

Szombaton folytatódik a miniszterelnök országjárása, ezúttal Miskolc lesz az uticél. Orbán Viktor üzent a találkozó előtt: szerinte ismét meg kell mutatni, hogy a jobboldal képviseli a többséget. Várhatóan ismét nagy tömeg hallgatja majd a kormányfő beszédét.
"Mutassuk meg, hogy mi vagyunk a többség! Legyél ott te is!" - így harangozta be Orbán Viktor országjárásának mai állomását. A miniszterelnök ezúttal is egy csatatértkörzetbe, Miskolcba látogat. Mint posztjából kiderült, az összejövetelre a Szent István téren 16 órai kezdettel kerül sor. Nem véletlen Orbán Viktor üzenete, hiszen a választási kampány hajrájában kiemelt jelentősége vannak a saját szavazótábor és a bizonytalan szavazók mozgósításának.

 

Orbán Viktor Miskolcon

Az eddigi négy állomáson ugyanis nagyon sokan hallgatták élőben a miniszterelnököt, látványos képek készültek a tömegről. 

Az országjárás hétfőn Kaposváron indult, ahol majd kedden Egerben folytatódott, mindkét városban jelentős érdeklődés övezte az eseményt. Szerdán Dunaújvárosban is sokan voltak kíváncsiak a kormányfőre, pénteken pedig Szentendrén zsúfolásig megtelt a főtér a beszédére.

Az előzetes jelek alapján tehát a miskolci megmozduláson is nagyon sokan fognak részt venni, várhatóan teljesen meg fog telni a Szent István tér. Mivel a mostani látogatás hétvégére esik, így könnyen lehet, hogy rekordrészvételről tud majd beszámolni a sajtó.  

Orbán Viktor Dunaújvárosban úgy kommentálta, hogy a vártnál is többen vesznek részt a rendezvényein:

a mi népünk a végén szokott előjönni, az adót is az utolsó nap fizetjük be, a választásra is csak az utolsó nap mozdulunk meg, de akkor nagyon.

A találkozókon egyébként rendre előkerül témaként Ukrajna barátságtalan hozzállása, a szomszédban zajló háború, valamint a Brüsszel és Kijev által Magyar Péter jelentette veszélyek. Szentendrén a kormányfő meghatározta, szerint mi a választás tétje: Magyarország megőrzi-e a békét és gazdasági önállóságát, vagy enged a külső nyomásnak?

Folytatódik az országjárás

A miniszterelnök országjárásának további állomásai a következőképpen néznek ki: 

  • március 23-án Kecskemét,
  • március 24-én Nagykanizsa,
  • március 25-én Esztergom,
  • március 26-án Törökszentmiklós,
  • március 27-én Veszprémbe és Győr,
  • március 28-án Pécel,
  • március 29-én pedig Békéscsaba.

 

