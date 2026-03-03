Orbán Viktor határozott lépésre készül

Hírlevél
Zelenszkij beszólt Orbán Viktornak – a kemény válasz nem maradt el

Az ukrán olajblokád Zelenszkij elnök politikai zsarolása, amit azért csinál, hogy a Tiszát hatalomra segítse – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök keddi videóbejegyzésében. Orbán Viktor reagált Hernádi Zsolt, a Mol Nyrt. vezérigazgatójának helyzetértékelésére.
Hernádi ZsoltOrbán ViktorhelyzetértékelésMOLolajellátás

„Hernádi Zsolt Mol-vezér helyzetértékelése: az ukrán olajblokádnak politikai oka van” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a videóbejegyzése mellé.

Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója a százhalombattai kőolajfinomítóban 2026. február 28-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója a százhalombattai kőolaj-finomítóban 2026. február 28-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Komm. Főosztály/Kaiser Ákos)

Orbán Viktor: Az olajblokád Zelenszkij zsarolása

A miniszterelnök a Mol ügyvezető igazgatójának az ATV hétfő esti műsorában adott helyzetértékelésére reagálva hozzátette:

Az ukrán olajblokád Zelenszkij elnök politikai zsarolása. Azért csinálja, hogy a Tiszát hatalomra segítse.”

Orbán Viktor hozzátette, felhívva a figyelmet:

Magyarország nem hagyja magát! Letörjük az olajblokádot és megvédjük Magyarország energiaellátását.”

 

