Orbán Viktor határozott lépésre készül

Az ukrán olajblokád Zelenszkij elnök politikai zsarolása, amit azért csinál, hogy a Tiszát hatalomra segítse – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök keddi videóbejegyzésében. Orbán Viktor reagált Hernádi Zsolt, a Mol Nyrt. vezérigazgatójának helyzetértékelésére.
„Hernádi Zsolt Mol-vezér helyzetértékelése: az ukrán olajblokádnak politikai oka van” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a videóbejegyzése mellé.
Orbán Viktor: Az olajblokád Zelenszkij zsarolása
A miniszterelnök a Mol ügyvezető igazgatójának az ATV hétfő esti műsorában adott helyzetértékelésére reagálva hozzátette:
Az ukrán olajblokád Zelenszkij elnök politikai zsarolása. Azért csinálja, hogy a Tiszát hatalomra segítse.”
Orbán Viktor hozzátette, felhívva a figyelmet:
Magyarország nem hagyja magát! Letörjük az olajblokádot és megvédjük Magyarország energiaellátását.”
