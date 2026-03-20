Nemzetközi visszhangot kiváltó nyilatkozat hangzott el a magyarországi választásokkal kapcsolatban egy ukrán politikus részéről. Orbán Viktor kapcsán Igor Moszijcsuk azt állította, hogy az ukrán vezetés lépései hatással lehetnek a magyar belpolitikai folyamatokra. – olvasható a Tűzfalcsoport oldalán.

Igor Moszijcsuk szerint egyre több ukrán támogatja Orbán Viktort Zelenszkijjel szemben Fotó: Részlet a videóból

Választás 2026 és Orbán Viktor: ukrán nyilatkozat a magyar politikáról

Igor Moszijcsuk arról beszélt, hogy a „globalisták” szerinte tartanak attól, hogy Orbán Viktor ismét győzelmet arat,

mert ez egy jobboldali-konzervatív fordulatot indíthat el Európában.

A politikus szerint Zelenszkij ebben a folyamatban politikai szerepet játszik, és Orbán Viktorral szemben lép fel.

Állítások az energiapolitikáról

Moszijcsuk azt állította, hogy az ukrán vezetés a „Druzsba” (Barátság) olajvezeték leállításával próbált nyomást gyakorolni Magyarországra és Szlovákiára.

Szerinte ezzel az volt a cél, hogy növekedjenek az üzemanyagárak, és ez elégedetlenséget váltson ki a magyar választók körében.

A politikus úgy fogalmazott, hogy

a vezeték helyreállítását szándékosan késleltethetik, ami szerinte politikai kérdéseket vet fel.

Orbán Viktor szerepe

A nyilatkozat szerint Orbán Viktor a magyar nemzeti érdekeket képviseli, és ezért

több nemzetközi kérdésben is szembekerült az ukrán vezetéssel.

Moszijcsuk azt állította, hogy egyre több ukrán állampolgár is támogatja ezt az álláspontot.

Az ukrajnai helyzet kezd megváltozni, és egyre több ukrán a Zelenszkij és Orbán közötti konfrontációban nem Volodimir Zelenszkijt, hanem Orbán Viktort támogatja

– jelezte az ukrán politikus.

További politikai lépések

A politikus arról is beszélt, hogy kezdeményezni kívánják egyes ukrán szereplők beutazási tilalmát az Európai Unióba és az Egyesült Államokba.

A nyilatkozat szerint ezek a lépések az ukrán belpolitikai és nemzetközi viták részét képezik.