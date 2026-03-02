Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor: Zelenszkijék lebuktak, műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság olajvezeték működőképes! 

Olvasta?

Irán többször is merényletet kísérelt meg Trump ellen

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Zelenszkijék lebuktak, műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság olajvezeték működőképes! 

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszterelnök szerint a rendelkezésre álló műholdfelvételek egyértelműen igazolják, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes. Orbán Viktor felszólította Volodimir Zelenszkijt az olajszállítások azonnali újraindítására.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorVálasztás 2026műholdfelvételZelenszkijBarátság kőolajvezetékMagyar Péter

A kormányfő közösségi oldalán számolt be arról, hogy a nap nemzetbiztonsági egyeztetéssel indult, amelyen részletes jelentést kapott a Barátság kőolajvezetéket ért támadásról és annak jelenlegi állapotáról. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor szerint bebizonyosodott: a Barátság kőolajvezeték újraindításának nincs technikai akadálya (Forrás: Magyar Nemzet)

A rendelkezésünkre álló műhold felvételek és operatív információk alapján egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes. Azt is megállapítottuk, hogy a támadás közvetlenül nem érintette a vezetéket”

– mondta, hozzátéve: a vezeték újraindításának nincs technikai akadálya. 

Műholdfelvételek mutatják, hogy működőképes a Barátság olajvezeték – Orbán Viktor bizonyítékokról számolt be

„Az olajblokádot le fogjuk törni”

Orbán Viktor jelezte: a műholdfelvételeket nyilvánosságra hozzák, hogy bárki meggyőződhessen a tényekről. Egyúttal ismét felszólította Zelenszkij elnököt, hogy indítsa újra az olajszállítást, és a vita lezárása érdekében engedje be a magyar és szlovák ellenőröket.

A miniszterelnök bejegyzésében úgy fogalmazott:

 Amit Zelenszkij csinál, az egy közönséges zsarolás Magyarországgal szemben.” 

Hangsúlyozta, hogy Magyarország fenntartja ellenintézkedéseit mindaddig, amíg az ukrán fél nem állítja helyre a szállításokat, és hozzátette: az olajblokádot le fogják törni.

Magyar Péter mindeddig egyszer sem ítélte el az ukrán olajblokádot, ezért egyértelmű, hogy Volodimir Zelenszkij és a Tisza Párt elnöke összejátszik.

Orbán Viktor nem sokkal később a műholdfelvételeket is közzé tette Facebook-oldalán. Ahogy írta: A műholdfelvételek nem hazudnak. A Barátság kőolajvezetéket nem érte kár. Zelenszkij elnök zsarolás helyett azonnal lépjen, és indítsa újra az olajszállítást Magyarországra!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!