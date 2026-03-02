Orbán Viktor: Zelenszkijék lebuktak, műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság olajvezeték működőképes! 

„Az olajblokádot le fogjuk törni”

Orbán Viktor jelezte: a műholdfelvételeket nyilvánosságra hozzák, hogy bárki meggyőződhessen a tényekről. Egyúttal ismét felszólította Zelenszkij elnököt, hogy indítsa újra az olajszállítást, és a vita lezárása érdekében engedje be a magyar és szlovák ellenőröket.

A miniszterelnök bejegyzésében úgy fogalmazott:

Amit Zelenszkij csinál, az egy közönséges zsarolás Magyarországgal szemben.”

Hangsúlyozta, hogy Magyarország fenntartja ellenintézkedéseit mindaddig, amíg az ukrán fél nem állítja helyre a szállításokat, és hozzátette: az olajblokádot le fogják törni.

Magyar Péter mindeddig egyszer sem ítélte el az ukrán olajblokádot, ezért egyértelmű, hogy Volodimir Zelenszkij és a Tisza Párt elnöke összejátszik.

Orbán Viktor nem sokkal később a műholdfelvételeket is közzé tette Facebook-oldalán. Ahogy írta: A műholdfelvételek nem hazudnak. A Barátság kőolajvezetéket nem érte kár. Zelenszkij elnök zsarolás helyett azonnal lépjen, és indítsa újra az olajszállítást Magyarországra!