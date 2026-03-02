Orbán Viktor: Zelenszkijék lebuktak, műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság olajvezeték működőképes! 

A kormányfő közösségi oldalán számolt be arról, hogy a nap nemzetbiztonsági egyeztetéssel indult, amelyen részletes jelentést kapott a Barátság kőolajvezetéket ért támadásról és annak jelenlegi állapotáról.
A rendelkezésünkre álló műhold felvételek és operatív információk alapján egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes. Azt is megállapítottuk, hogy a támadás közvetlenül nem érintette a vezetéket”
– mondta, hozzátéve: a vezeték újraindításának nincs technikai akadálya.
„Az olajblokádot le fogjuk törni”
Orbán Viktor jelezte: a műholdfelvételeket nyilvánosságra hozzák, hogy bárki meggyőződhessen a tényekről. Egyúttal ismét felszólította Zelenszkij elnököt, hogy indítsa újra az olajszállítást, és a vita lezárása érdekében engedje be a magyar és szlovák ellenőröket.
A miniszterelnök bejegyzésében úgy fogalmazott:
Amit Zelenszkij csinál, az egy közönséges zsarolás Magyarországgal szemben.”
Hangsúlyozta, hogy Magyarország fenntartja ellenintézkedéseit mindaddig, amíg az ukrán fél nem állítja helyre a szállításokat, és hozzátette: az olajblokádot le fogják törni.
Magyar Péter mindeddig egyszer sem ítélte el az ukrán olajblokádot, ezért egyértelmű, hogy Volodimir Zelenszkij és a Tisza Párt elnöke összejátszik.
Orbán Viktor nem sokkal később a műholdfelvételeket is közzé tette Facebook-oldalán. Ahogy írta: A műholdfelvételek nem hazudnak. A Barátság kőolajvezetéket nem érte kár. Zelenszkij elnök zsarolás helyett azonnal lépjen, és indítsa újra az olajszállítást Magyarországra!