Orbán Viktor Nagykanizsán folytatja országjárását, kövesse nálunk élőben!

Kedden Nagykanizsán folytatódik Orbán Viktor országjárása. A miniszterelnök 18 órától a Zala vármegyei városban, az Erzsébet téren beszél borítékolhatóan nagyszámú hallgatóságához.
A kormányfő a múlt héten Kaposvárra, Egerbe, Dunaújvárosba, Szentendrére, Miskolcra, majd vasárnap Hódmezővásárhelyre látogatott el, hétfőn pedig Kecskeméten folytatta programsorozatát. Orbán Viktort mindenhol hatalmas, ujjongó tömeg fogadta.
A kormányfő a mostani, nagykanizsai fórumról szóló Facebook-bejegyzésében figyelmeztetett: az ukrán ügynökök már a spájzban vannak.
Ki-be járnak a Tisza pártban, ők fejlesztik az online mozgósító hálózatukat. Lehallgatják Magyarország külügyminiszterét. Hozzátette: bele húznának minket a háborúba.