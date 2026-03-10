Orbán Viktor: Nem látok más politikai közösséget, amely kívül tudná tartani Magyarországot a háborúból

„A következő négy év döntő kérdése a háború, az energia és Ukrajna lesz” – jelentette ki Orbán Balázs Facebook-videjójában Orbán Viktor miniszterelnök, aki szerint Magyarország számára a legfontosabb feladat az, hogy kimaradjon a fegyveres konfliktusokból.

Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A kormányfő úgy fogalmazott: a jelenlegi nemzetközi helyzetben a magyar politikának egyetlen alapvető célja lehet, mégpedig az, hogy az ország biztonságát megőrizze, és ne sodródjon bele a háborúba. A miniszterelnök hangsúlyozta: ehhez stabil politikai vezetésre van szükség. Mint mondta, jelenleg nem lát Magyarországon olyan más politikai közösséget vagy vezetőt,

amely képes lenne ugyanilyen erővel garantálni az ország biztonságát és megőrizni a békét.

Orbán Viktor szerint ha mindezt figyelembe vesszük, akkor világos következtetés adódik: a kormánypártoknak győzniük kell a választáson.