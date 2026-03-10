Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szánalmasan kevesen voltak Magyar Péter bonyhádi fórumán – fotó

Olvasta?

Újabb háború törhet ki? Ez az ország azt fontolgatja, hogy megtámadja Oroszországot

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Nem látok más politikai közösséget, amely kívül tudná tartani Magyarországot a háborúból

17 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„A következő négy év döntő kérdése a háború, az energia és Ukrajna lesz” – mondta Orbán Viktor Orbán Balázs Facebook-videójában. A miniszterelnök szerint Magyarország legfontosabb feladata, hogy kimaradjon a fegyveres konfliktusokból és megőrizze biztonságát. Úgy véli, ehhez stabil vezetés kell.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorTisza PártVálasztás 2026

„A következő négy év döntő kérdése a háború, az energia és Ukrajna lesz” – jelentette ki Orbán Balázs Facebook-videjójában Orbán Viktor miniszterelnök, aki szerint Magyarország számára a legfontosabb feladat az, hogy kimaradjon a fegyveres konfliktusokból.

Orbán Viktor és Lázár János a debreceni háborúellenes gyűlésen (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A kormányfő úgy fogalmazott: a jelenlegi nemzetközi helyzetben a magyar politikának egyetlen alapvető célja lehet, mégpedig az, hogy az ország biztonságát megőrizze, és ne sodródjon bele a háborúba.  A miniszterelnök hangsúlyozta: ehhez stabil politikai vezetésre van szükség. Mint mondta, jelenleg nem lát Magyarországon olyan más politikai közösséget vagy vezetőt, 

amely képes lenne ugyanilyen erővel garantálni az ország biztonságát és megőrizni a békét.

Orbán Viktor szerint ha mindezt figyelembe vesszük, akkor világos következtetés adódik: a kormánypártoknak győzniük kell a választáson. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!