Orbán Viktor: Nem szabad ukránpárti kormányt választani!

„Nekünk nem szabad ukránpárti kormányt választani, pedig vannak, akik jelentkeznek erre. Nekünk magyar kormányra van szükségünk” – jelentette ki Orbán Viktor Egerben.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke országjárásának egri állomásán, a Dobó téren 2026. március 17-én

A miniszterelnök országjárásának egri állomásán arról beszélt: Magyarország számára a legfontosabb, hogy megőrizze gazdasági és politikai mozgásterét, és ne sodródjon bele a háborúba. Úgy fogalmazott, nem fogadható el olyan elvárás, amely az olcsó energia feladására kényszerítené az országot, vagy veszélybe sodorná a gazdaság működését.

Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország nem küldheti a fiatalokat mások háborújába, és nem mondhat le azokról az erőforrásokról, amelyeket a magyar emberek munkájával teremtettek meg. Szerinte ezért minden olyan törekvésre nemet kell mondani, amely az országot Ukrajna oldalán bevonná a konfliktusba.

Úgy fogalmazott: minden indulat nélkül, de határozottan nemet kell mondani nemcsak a háborús nyomásra, hanem azoknak a „magyar labancoknak” is, akik Brüsszellel és Ukrajnával szerződve próbálnak előnyhöz jutni, és meg kell mutatni, hol a helyük.