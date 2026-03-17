Kéri László azt szeretné, ha Zelenszkij lenne Magyarország miniszterelnöke

95-ös benzin piaci ár: 642,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -47,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 699,1 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -84,1 Ft

Választás 2026

Orbán Viktor: Nem szabad ukránpárti kormányt választani!

„Nekünk nem szabad ukránpárti kormányt választani, pedig vannak, akik jelentkeznek erre. Nekünk magyar kormányra van szükségünk” – jelentette ki Orbán Viktor Egerben. A miniszterelnök azt mondta, Magyarország nem küldheti a fiatalokat mások háborújába, és nem mondhat le azokról az erőforrásokról, amelyeket a magyar emberek munkájával teremtettek meg.
Országjárás, Orbán Viktor, OrbánViktor, Eger, országjárás2026, 2026.03.17.
Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke országjárásának egri állomásán, a Dobó téren 2026. március 17-én
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

A miniszterelnök országjárásának egri állomásán arról beszélt: Magyarország számára a legfontosabb, hogy megőrizze gazdasági és politikai mozgásterét, és ne sodródjon bele a háborúba. Úgy fogalmazott, nem fogadható el olyan elvárás, amely az olcsó energia feladására kényszerítené az országot, vagy veszélybe sodorná a gazdaság működését.

Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország nem küldheti a fiatalokat mások háborújába, és nem mondhat le azokról az erőforrásokról, amelyeket a magyar emberek munkájával teremtettek meg. Szerinte ezért minden olyan törekvésre nemet kell mondani, amely az országot Ukrajna oldalán bevonná a konfliktusba.

Úgy fogalmazott: minden indulat nélkül, de határozottan nemet kell mondani nemcsak a háborús nyomásra, hanem azoknak a „magyar labancoknak” is, akik Brüsszellel és Ukrajnával szerződve próbálnak előnyhöz jutni, és meg kell mutatni, hol a helyük.

 

