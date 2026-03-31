Orbán Viktor: Nézd meg, miért a Fidesz a biztos választás

Orbán Viktor egy motiváló videót osztott meg közösségi oldalán, melynek első felében országjárásának első felében sorra kerülő települések láthatóak.

A kormányfő szerint nagyjából félúton járhat az a kampánykörút, amit a március 15-i Békemenet után kezdett, hiszen szavai szerint,

Felszántottuk a fél országot. Az előttünk álló két hétben felszántjuk a másik felét.”

A videón Szolnok, Győr, Törökszentmiklós, Esztergom, Kecskemét, Kaposvár, Dunaújváros és Nagykanizsa képein az is látszik, hogy Orbán Viktort mindenhol nagy tömeg várta.

A miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy mindenkivel beszélni fog, és mindenkit meg fog róla győzni, hogy csak a jelenlegi kormány képes szavatolni az ország szabadságát és függetlenségét.

Kedden Ócsán folytatódik az országjárás.