Orbán Viktor nőnap alkalmából köszöntötte a magyar hölgyeket

Orbán Viktor a közösségi oldalán köszöntötte a nőket nőnap alkalmából. A miniszterelnök a bejegyzésében minden hölgynek, lánynak és asszonynak boldog nőnapot kívánt.
Orbán Viktor a nemzetközi nőnap alkalmából tett közzé rövid üzenetet a közösségi médiában.
Isten éltesse a hölgyeket! Hölgyek, lányok, asszonyok! Boldog nőnapot kívánok!”
– írta a kormányfő, aki üzenetében röviden, de egyértelműen fejezte ki tiszteletét és jókívánságait a magyar nők felé.
