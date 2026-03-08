Orbán Viktor nőnap alkalmából köszöntötte a magyar hölgyeket

Orbán Viktor a nemzetközi nőnap alkalmából tett közzé rövid üzenetet a közösségi médiában.

Orbán Viktor köszöntötte a hölgyeket (Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Isten éltesse a hölgyeket! Hölgyek, lányok, asszonyok! Boldog nőnapot kívánok!”

– írta a kormányfő, aki üzenetében röviden, de egyértelműen fejezte ki tiszteletét és jókívánságait a magyar nők felé.