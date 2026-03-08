Hírlevél
Megszólalt a kiszabadított hadifogoly: megrázó dolgokat mondott

Orbán Viktor

Orbán Viktor nőnap alkalmából köszöntötte a magyar hölgyeket

8 órája
Olvasási idő: 1 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor a közösségi oldalán köszöntötte a nőket nőnap alkalmából. A miniszterelnök a bejegyzésében minden hölgynek, lánynak és asszonynak boldog nőnapot kívánt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktornőnapüzenetköszöntés

Orbán Viktor a nemzetközi nőnap alkalmából tett közzé rövid üzenetet a közösségi médiában. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor köszöntötte a hölgyeket (Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Isten éltesse a hölgyeket! Hölgyek, lányok, asszonyok! Boldog nőnapot kívánok!”

– írta a kormányfő, aki üzenetében röviden, de egyértelműen fejezte ki tiszteletét és jókívánságait a magyar nők felé.

 

 

 

