Egy kép, amitől Magyar Péter biztosan dührohamot kap – mutatjuk

A Tisza és a Fidesz ócsai kampány eseményeiről készült fotók önmagukért beszélnek. Magyar Péterrel szemben Orbán Viktor beszédére sokkal többen voltak kíváncsiak Ócsán is.
A miniszterelnök közösségi oldalán megosztott képek tanúsága szerint megkérdőjelezhetetlenül hatalmas tömeg volt kíváncsi Orbán Viktor országjárásának ócsai kampány beszédére.
Orbán Viktor szerint egyre nagyobb és hangosabb a Fidesz tábora
A kormányfő a közösségi oldalán egy olyan beszédes drón fotót tett közzé a gyűlést követően, amely egyértelműen megmutatja, mennyivel többen voltak rá kíváncsiak az emberek, mint korábban Magyar Péterre és a Tisza Pártra.
A fotóhoz a miniszterelnök csak annyit tett hozzá:
Zsúfolásig. Köszönjük, Ócsa!
Hajrá, Bóna Zoltán, hajrá, Fidesz!
