Orbán Viktor: Olcsó orosz gáz nélkül egyhavi fizetést veszítenének a magyarok

Ha nem lenne olcsó orosz gáz és nem lenne a rezsicsökkentés, a magyarok egy átlag havi fizetést elveszítenének – mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Orbán Viktor

Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy nemcsak az olajblokád miatt van konfliktus Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és országával, hanem a gáz miatt is, amit a háború kitörését követően lezártak az ukránok.

Ez azért nem érződött Magyarországon, mert a krími háború, 2015-2016 óta építgettek egy vezetékláncot, amely délről kerüli el Ukrajnát és képes arra, hogy eljuttassa Magyarországra az olcsó orosz gázt.

Hozzátette, ha ez a lánc nem volna, akkor „Magyarországon már a rezsicsökkentésre régen keresztet vetettünk volna”, és a gázár ott lenne Magyarországon is, mint Európában.

Orbán Viktor azt mondta, most arra kell figyelni, hogy az ukránok nehogy kárt tegyenek az Ukrajnát délről elkerülő gázvezetékben, ahogy ezt megtették a németekkel az Északi Áramlat nevű vezeték esetén, amit felrobbantottak. Ha kárt tesznek a déli vezetékben, Magyarországnak abban a pillanatban ellátási gondjaink vannak – hangsúlyozta.