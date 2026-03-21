Olaj a tűzre: az ukránpárti magyar sajtó Orbán Viktor önmerényletéről ír, miközben az ukránok naponta fenyegetik halálosan a kormányfőt

Miközben Volodimir Zelenszkij körei Orbán Viktor meggyilkolásáról ábrándoznak, a Washington Post ízléstelen cikkét a Varga Zoltán érdekeltségébe tartozó 24.hu készségesen szemlézte. Itt az újabb mélypont, Magyar Péteréknek már semmi sem számít, csakhogy megszerezzék a hatalmat.
A hazai ukránpárti sajtó színvonalához képest is meglehetősen erős anyag jelent meg szombaton a 24.hu-n. Az ismert baloldali médiaoligarcha, Varga Zoltán érdekeltségébe tartozó portál mindenféle forráskritika nélkül szemlézte a Washington Post mai írását. A cikkben állítólagos „európai hírszerzői" értesülésekre hivatkozva zavarosan azt fejtegetik, hogy az orosz titkosszolgálat „egyik egysége" egy Orbán Viktor elleni merénylet megrendezését javasolta a magyar kormánynak – annak érdekében, hogy a Fidesz megnyerje a választást.

Régóta építgetik a történetet 

Az írás első olvasásra is a „science fiction"-kategóriába esik, hiszen semmilyen konkrétumot nem tartalmaz. Ezt mutatja, hogy a 24.hu is kénytelen volt elismerni: nem egyértelmű, hogy az orosz kormányon belül meddig jutott az SZVR (Szluzsba Vnyesnyej Razvedki) javaslata, ha egyáltalán volt ilyen.

Feltűnő ugyanakkor, hogy a fentiekkel összhangban Magyar Péter az év eleje óta többször is arról beszélt, hogy a Fidesz egy önmerénylettel próbálja hatalomban tartani magát. Először a január eleji sajtótájékoztatóján hozta szóba, hogy információi szerint a politikai ellenfelei szokatlan módszerekhez nyúlhatnak a vereség elkerülése érdekében. A mai Washington Post-cikkel így teljesen egyértelművé vált, hogy 

ez egy előre eltervezett és összehangolt, tudatos kommunikációs húzás volt, alátámasztva, hogy a Tisza Párt összejátszik a nemzetközi baloldali sajtóval.  

Magyar Péter hónapokkal ezelőtt arról beszélt, amit most megírt a Washington Post
Az ukránok halálos fenyegetéseket küldtek

A történetnek azonban van egy másik oldala is, hiszen az ukrán politikusok és újságírók  gyakorlatilag napi rendszerességgel fenyegetik meg halálosan Orbán Viktort. Ennek fényében a Washington Post konkrétumok nélküli cikke alsó hangon ízléstelen, és leginkább csak az indulatok felkorbácsolására jó.

Maga Volodimir Zelenszkij is a magyar miniszterelnök meggyilkolásáról elmélkedett a március eleji kormányülésen. 

A labilis idegállapotban lévő ukrán elnök minden határt túllépve úgy fogalmazott, hogy ha Orbán Viktor nem változtat a politikáján, akkor megadja az ukrán katonáknak a címét.

Hasonló stílust ütött meg Dmitro Jaros, a Jobb Szektor szervezet egykori vezetője, aki nagy botrányt okozó bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy „a történelem ismétli önmagát: eljön az idő, amikor Putyin, Orbán és Fico becstelenül fognak megdögleni, akár az elődjeik; bűnös lelkük pedig az ördög serpenyőiben fog sülni a pokolban".

Legutóbb Hrihorij Omelcsenko, az ukrán titkosszolgálat volt tisztje fantáziált Orbán Viktor kivégzéséről. Előbb azt üzente a magyar kormányfőnek, hogy „kitépjük a büdös nyelvedet és a kutyák elé dobjuk", majd hozzátette, hogy „addig játszik, amíg öt golyót nem kap". 

 

 

