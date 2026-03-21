Olaj a tűzre: az ukránpárti magyar sajtó Orbán Viktor önmerényletéről ír, miközben az ukránok naponta fenyegetik halálosan a kormányfőt

A hazai ukránpárti sajtó színvonalához képest is meglehetősen erős anyag jelent meg szombaton a 24.hu-n. Az ismert baloldali médiaoligarcha, Varga Zoltán érdekeltségébe tartozó portál mindenféle forráskritika nélkül szemlézte a Washington Post mai írását. A cikkben állítólagos „európai hírszerzői" értesülésekre hivatkozva zavarosan azt fejtegetik, hogy az orosz titkosszolgálat „egyik egysége" egy Orbán Viktor elleni merénylet megrendezését javasolta a magyar kormánynak – annak érdekében, hogy a Fidesz megnyerje a választást.

Régóta építgetik a történetet

Az írás első olvasásra is a „science fiction"-kategóriába esik, hiszen semmilyen konkrétumot nem tartalmaz. Ezt mutatja, hogy a 24.hu is kénytelen volt elismerni: nem egyértelmű, hogy az orosz kormányon belül meddig jutott az SZVR (Szluzsba Vnyesnyej Razvedki) javaslata, ha egyáltalán volt ilyen.

Feltűnő ugyanakkor, hogy a fentiekkel összhangban Magyar Péter az év eleje óta többször is arról beszélt, hogy a Fidesz egy önmerénylettel próbálja hatalomban tartani magát. Először a január eleji sajtótájékoztatóján hozta szóba, hogy információi szerint a politikai ellenfelei szokatlan módszerekhez nyúlhatnak a vereség elkerülése érdekében. A mai Washington Post-cikkel így teljesen egyértelművé vált, hogy

ez egy előre eltervezett és összehangolt, tudatos kommunikációs húzás volt, alátámasztva, hogy a Tisza Párt összejátszik a nemzetközi baloldali sajtóval.

Magyar Péter hónapokkal ezelőtt arról beszélt, amit most megírt a Washington Post

Az ukránok halálos fenyegetéseket küldtek

A történetnek azonban van egy másik oldala is, hiszen az ukrán politikusok és újságírók gyakorlatilag napi rendszerességgel fenyegetik meg halálosan Orbán Viktort. Ennek fényében a Washington Post konkrétumok nélküli cikke alsó hangon ízléstelen, és leginkább csak az indulatok felkorbácsolására jó.

Maga Volodimir Zelenszkij is a magyar miniszterelnök meggyilkolásáról elmélkedett a március eleji kormányülésen.

A labilis idegállapotban lévő ukrán elnök minden határt túllépve úgy fogalmazott, hogy ha Orbán Viktor nem változtat a politikáján, akkor megadja az ukrán katonáknak a címét.