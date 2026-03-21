Orbán Viktor óriási, többezres tömeg előtt tiporta el Brüsszel háborúpárti álmait a #CPACHungary-n: a globalisták azt akarják, hogy Magyarországon Brüsszel- és ukránbarát kormány alakuljon, mert a nemzeti szuverén vezetés az utolsó erős konzervatív bástya Európában − írta Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója az általuk szervezett esemény kapcsán, ahol a magyar kormányfő felszólalt.

Orbán Viktor következetesen békepárti álláspontot képvisel, ez Brüsszelben sokaknak nem tetszik, itthon azonban bőven osztják a kormányfő nézeteit

Úgy értékelt, a magyar választási győzelem a patrióták számára csak az első lépés, ami után a jobboldal nem megáll, hanem előre lép, hogy a bürokraták helyett az európai nemzetek kezébe adja a kontinens jövőjét.

Az európai demokrácia haldoklik, emiatt a magyar választás a jövőstratégiák harca is egyben: háború vagy béke, gazdasági prosperitás vagy visszaesés, energiaszuverenitás vagy totális kitettség, nemzeti érdekérvényesítés vagy európai föderalizáció.