Orbán Viktor keményen reagált Magyar Péter kedden tett nyilatkozatára

– Színjáték – kommentelte a miniszterelnök Magyar Péter tegnapi, azon nyilatkozatát, hogy senki nem mondott olyat, hogy nincs szükség orosz olajra, csak több forrásból kell beszerezni. Ismeretes ugyanis, hogy a Tisza a múlt héten megszavazta az Európai Parlamentben az orosz energiaimport kivezetését. Orbán Viktor közösségi oldalára feltöltött videójában emlékeztetett: a Tisza Párt politikusai az elmúlt években számtalanszor hangoztatták, hogy le kell válni az orosz energiahordozókról.

Orbán Viktor emlékeztetett, a Magyar Péter vezette Tisza Párt az elmúlt években számtalanszor mondta, hogy le kell válni az orosz olajról és gázról (Fotó: Csudai Sándor)

A kormányfő szerint azonban ez egy tévedés, ugyanis ezen lépés csak az ukránoknak érdeke, nem a magyaroké. – A Tisza nem a magyarok oldalán, hanem az ukránok oldalán áll. Mindig azt képviseli, ami jó Ukrajnának akkor is, hogyha az rossz a magyaroknak. Erről van itt szó – magyarázta.

Ahogy arról az Origo is már beszámolt, Magyar Péter még az ukrán sajtó szerint is az orosz energia kivezetését támogatja az Európai Bizottság törekvéseivel összhangban. A News Ukraine véleménycikke úgy fogalmaz, hogy mindez „elkerülhetetlen folyamat”, és szerintük nem véletlen az sem, hogy az orosz kőolajimport teljes betiltásáról szóló javaslatot három nappal a magyar választások után mutatnák be Brüsszelben. A lap Kapitány István és Orbán Anita nyilatkozataira, valamint szakmai hátterére hivatkozva azt írja: Magyar Péter és csapata nyíltan beszélnek arról, hogy csökkenteni kívánják, illetve meg kívánják szüntetni az orosz energiaforrásoktól való függőséget.