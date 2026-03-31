Eső ide vagy oda, Orbán Viktor nem lassít: jön Ócsa

A miniszterelnök országjárása töretlen lendülettel halad tovább, a következő állomás Ócsa, ahol 18 órakor, a Városháza előtt mond beszédet. Orbán Viktor közösségi oldalán is mozgósította a támogatókat:
Ha esik, ha fúj, én ott leszek!”
A hétfői szolnoki rendezvényen az eső sem tartotta vissza a résztvevőket: végig kitartottak, és jelenlétükkel is kifejezték békepárti álláspontjukat.
A választás tétje a béke és a biztonság
A nagy érdeklődés mellett megtartott szolnoki állomáson a kormányfő egyértelművé tette: a következő időszak kulcskérdése, hogy Magyarország kimarad-e a háborúból, miközben megőrzi gazdasági stabilitását és a családok biztonságát. Mint fogalmazott:
Megígértük, hogy kimaradunk a háborúból, és ezt az ígéretünket meg is tartjuk.”
Hozzátette: a kormány továbbra is elutasítja az Ukrajna finanszírozását célzó közös uniós hitelfelvételt, mivel annak visszafizetését bizonytalannak tartja.
Nem engedjük, hogy elvegyék a pénzt, amiért megdolgoztak!”
– hangsúlyozta.
Orbán Viktor Ócsán is arra hívja a résztvevőket, hogy közösen álljanak ki a háború ellen. Az országjárás ezt követően sem lassít: szerdán Szentesen, csütörtökön pedig Szombathelyen folytatódik, ahol a szervezők az eddigiekhez hasonlóan jelentős érdeklődésre számítanak.