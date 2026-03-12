Folytatja az országjárást Orbán Viktor

Orbán Viktor a közösségi oldalán tette közzé, hogy folytatja az országjárást, aminek köszönhetően a következő napokban több városban is személyesen találkozik az érdeklődőkkel.

Újabb országjárásba kezd a miniszterelnök, aki a következő napokban több magyar város főterén találkozik az emberekkel. Orbán Viktor legújabb kampánykörutazása hétfőn Kaposváron indul Fotó: Facebook / Orbán Viktor

Jövő héttől Orbán Viktor több település főterén is tart majd nyilvános találkozót

A miniszterelnök rövid bejegyzésében így fogalmazott:

Startol a kampány. Találkozzunk hétfőn Kaposváron!”

Az országos kampány program részeként Orbán Viktor több település főterén tart majd nyilvános találkozót, ahol az érdeklődők személyesen is találkozhatnak vele. A fórumokon a miniszterelnök várhatóan a jelenlegi politikai helyzetről, a háború és az energiabiztonság kérdéseiről, valamint a közelgő választás tétjéről is beszél majd.

A meghirdetett állomások a következők:

Március 16. – 18:00 Kaposvár, Kossuth tér

Március 17. – 18:00 Eger, Eszterházy tér

Március 18. – 18:00 Dunaújváros, Dózsa György tér

Március 20. – 18:00 Szentendre, Fő tér

Március 21. – 16:00 Miskolc, Szent István tér

Március 22. – 16:00 Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt

Orbán Viktor az elmúlt hónapokban több alkalommal hangsúlyozta, fontosnak tartja a személyes találkozásokat, mert ezek adnak lehetőséget arra, hogy a választók közvetlenül is elmondják véleményüket és kérdéseiket.