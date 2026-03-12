Folytatja az országjárást Orbán Viktor

Orbán Viktor a közösségi oldalán tette közzé, hogy folytatja az országjárást, aminek köszönhetően a következő napokban több városban is személyesen találkozik az érdeklődőkkel.
Jövő héttől Orbán Viktor több település főterén is tart majd nyilvános találkozót
A miniszterelnök rövid bejegyzésében így fogalmazott:
Startol a kampány. Találkozzunk hétfőn Kaposváron!”
Az országos kampány program részeként Orbán Viktor több település főterén tart majd nyilvános találkozót, ahol az érdeklődők személyesen is találkozhatnak vele. A fórumokon a miniszterelnök várhatóan a jelenlegi politikai helyzetről, a háború és az energiabiztonság kérdéseiről, valamint a közelgő választás tétjéről is beszél majd.
A meghirdetett állomások a következők:
- Március 16. – 18:00 Kaposvár, Kossuth tér
- Március 17. – 18:00 Eger, Eszterházy tér
- Március 18. – 18:00 Dunaújváros, Dózsa György tér
- Március 20. – 18:00 Szentendre, Fő tér
- Március 21. – 16:00 Miskolc, Szent István tér
- Március 22. – 16:00 Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt
Orbán Viktor az elmúlt hónapokban több alkalommal hangsúlyozta, fontosnak tartja a személyes találkozásokat, mert ezek adnak lehetőséget arra, hogy a választók közvetlenül is elmondják véleményüket és kérdéseiket.