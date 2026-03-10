Hírlevél
Lendületben a Fidesz – mutatjuk Orbán Viktor országjárásának következő állomásait

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Folytatódik az országjárás; Orbán Viktor közösségi oldalán mutatta be a következő állomásokat.
állomásVálasztás 2026Orbán Viktorországjárás

Orbán Viktor Facebook-bejegyzés formájában jelentette be: március 16-án Kaposváron, a Kossuth téren kezdődik meg a következő országjárás, és egészen jövő hét vasárnapig fog tartani.

Orbán Viktor a legutóbbi országjáráson, Leányfalun Vitályos Eszter kormányszóvivővel (Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)
 Orbán Viktor ismertette az állomásokat

A miniszterelnök mindenkit részvételre bíztatott és az alábbi időpontokat osztotta meg:

  • Március 16. Kaposvár, Kossuth tér
  • Március 17. Eger, Eszterházy tér
  • Március 18. Dunaújváros, Dózsa György tér
  • Március 20. Szentendre, Fő tér
  • Március 21. Miskolc, Szent István tér
  • Március 22. Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt

 

