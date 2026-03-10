Lendületben a Fidesz – mutatjuk Orbán Viktor országjárásának következő állomásait

Orbán Viktor Facebook-bejegyzés formájában jelentette be: március 16-án Kaposváron, a Kossuth téren kezdődik meg a következő országjárás, és egészen jövő hét vasárnapig fog tartani.

Orbán Viktor a legutóbbi országjáráson, Leányfalun Vitályos Eszter kormányszóvivővel (Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

Orbán Viktor ismertette az állomásokat

A miniszterelnök mindenkit részvételre bíztatott és az alábbi időpontokat osztotta meg: