Lendületben a Fidesz – mutatjuk Orbán Viktor országjárásának következő állomásait

Folytatódik az országjárás; Orbán Viktor közösségi oldalán mutatta be a következő állomásokat.
Orbán Viktor Facebook-bejegyzés formájában jelentette be: március 16-án Kaposváron, a Kossuth téren kezdődik meg a következő országjárás, és egészen jövő hét vasárnapig fog tartani.
Orbán Viktor ismertette az állomásokat
A miniszterelnök mindenkit részvételre bíztatott és az alábbi időpontokat osztotta meg:
- Március 16. Kaposvár, Kossuth tér
- Március 17. Eger, Eszterházy tér
- Március 18. Dunaújváros, Dózsa György tér
- Március 20. Szentendre, Fő tér
- Március 21. Miskolc, Szent István tér
- Március 22. Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt
