Orbán Viktor országjárásán a Viharsarokban zárja a hetet

Békéscsabán zárjuk a hetet. Találkozzunk ma 16:00 órakor a Szent István téren és álljunk ki együtt a béke mellett! Legyünk ott minél többen – írta Orbán Viktor Facebook oldalán vasárnap.

Orbán Viktor: Békéscsabán zárjuk a hetet. Találkozzunk ma 16:00 órakor a Szent István téren és álljunk ki együtt a béke mellett!

A miniszterelnök országjárása során Békéscsabára érkezik vasárnap. Ahogyan az eddigi állomásokon is, várhatóan a viharsarki városban is hatalmas tömeg fogadja Orbán Viktort, aki, ahogyan megírtuk, előző, péceli állomásán elmondta:

Ezen a választáson nem kétharmadra lesz szükségünk, hanem 3 millió szavazatra!”

Orbán Viktor: A jelenlegi kormány képes megvédeni az ország szuverenitását

Az ellenzéket bírálva úgy vélte:

Fájdalom, kedves tiszások, nektek olyan vezetőitek vannak, akik nem tudnak nemet mondani se az ukránoknak, se Brüsszelnek. Hiszen titeket valójában Zelenszkij támogat, Brüsszel támogat!”

Hangsúlyozta, hogy a jelenlegi kormány képes megvédeni az ország szuverenitását, és szerinte egyedül a Fidesz–KDNP tud ellenállni azoknak a döntéseknek, amelyek eladósítanák az országot: