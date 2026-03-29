Békéscsabán zárja a hetet Orbán Viktor: újabb tömegre lehet számítani – kövesse nálunk élőben!

Délután 16 órakor lép színpadra a miniszterelnök Békéscsabán, az országjárás újabb állomásán, ahol a szervezők ismét nagy tömegre készülnek. Orbán Viktor a közösségi oldalán is mozgósított:

Orbán Viktor beszédét egy mini Békemenet előzi meg (Fotó: Dinya Magdolna / BEOL)

Békéscsabán zárjuk a hetet. Találkozzunk ma 16:00 órakor a Szent István téren és álljunk ki együtt a béke mellett! Legyünk ott minél többen.”

Sorra telnek meg a helyszínek

Az országjárás eddigi állomásai egyértelmű mintát rajzolnak ki: Veszprémben, Győrben, Törökszentmiklóson, Esztergomban, Nagykanizsán és Pécelen is jelentős tömeg gyűlt össze a miniszterelnök beszédeire. A pénteki és szombati események különösen erős részvételt hoztak, ami tovább növeli a várakozásokat a békéscsabai rendezvény előtt. A résztvevők egy mini Békemenetet követően várják a színpadon a miniszterelnököt.