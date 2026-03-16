Kaposváron kezdődik Orbán Viktor országjárása – kövesse a kormányfő beszédét élőben!

Verssel indult Orbán Viktor kaposvári beszéde

Orbán Viktor kaposvári beszédét rendhagyó felvezetés előzte meg: a színpadon előbb Eperjes Károly lépett fel, aki elszavalta Szabó Lőrinc Hazám, keresztény Európa című versét.

A különleges nyitány spontán módon született. A miniszterelnök a beszéd előtt a színpad közelében vette észre a színművészt, és megkérdezte tőle, nem mondana-e el egy verset a közönségnek. A felkérésnek eleget téve Eperjes Károly elszavalta Szabó Lőrinc művét, amely szokatlan, ünnepélyes hangulatot adott a kaposvári rendezvény kezdetének.

Kaposvárról már egyszer elindult egy kétharmados győzelem

Orbán Viktor felidézte, hogy nem először áll a kaposvári színpadon kampányidőszakban. A miniszterelnök szerint a most induló hajrá különleges helyzetben kezdődik, mert a Békemenet után megváltozott a politikai hangulat.

„Én már álltam itt ezen a színpadon”

– kezdte beszédét a kormányfő, majd felidézte, hogy 2010 márciusában is Kaposváron járt kampányrendezvényen.

Akkor kétharmad lett a vége”

– jegyezte meg, utalva a 2010-es választási győzelemre. A miniszterelnök úgy fogalmazott: a kampány ugyan ezen a napon hivatalosan is elindult, de a vasárnapi Békemenet után megváltozott a politikai helyzet. A kormányfő szerint az elmúlt évek munkájáról is számot kell adni. Hangsúlyozta, hogy a városvezetés által korábban jelzett fejlesztési igényeket a kormány sorra teljesítette, és az elmúlt időszakban számos beruházás érkezett Kaposvárra.

Több mint kétszázmilliárd forintnyi fejlesztés

Orbán Viktor beszédében kiemelte, hogy az elmúlt tizenhat évben összesen 52 jelentős beruházás valósult meg a somogyi vármegyeszékhelyen.

Bevallom, szeretek Kaposvárra jönni, mert egy törekvő város, amely mindig valahol elöl szeretne menni”

– mondta a miniszterelnök. Hozzátette: a fejlesztések összértéke meghaladta a 200 milliárd forintot. Arról is beszélt, hogy a közelmúltban újabb jelentős beruházásról született megállapodás, amely várhatóan mintegy 400 új munkahelyet teremt a városban. Orbán Viktor azt is kiemelte, hogy Kaposvár úttörő szerepet vállal egy új közlekedési fejlesztésben is.

A miniszterelnök szerint ez lesz az első magyar város, ahol teljesen elektronikus alapú közösségi közlekedési rendszer működik majd.

A munkaalapú gazdaság a cél, ötmillió dolgozóval

A kormányfő beszédében hangsúlyozta: az elmúlt évek gazdaságpolitikájának középpontjában a munka állt. Orbán Viktor szerint a választók bizalmát arra használták fel, hogy olyan gazdaságot építsenek, amelyben a teljesítmény és az elvégzett munka számít.