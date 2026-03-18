Dunaújvárosban folytatódik Orbán Viktor nagy sikerű országjárása

Orbán Viktor miniszterelnököt az országjárása első két állomásán, Kaposváron és Egerben is hatalmas tömeg fogadta. Utóbbi városokban a tömeg helyi Békemeneten vonult a miniszterelnök beszédének helyszínére, a Dobó István térre. Mindkét alkalommal olyan sokan várták a miniszterelnököt, hogy a látványtól meglepődött tiszás kommentelők zavarukban és kétségbeesésükben ázsiai résztvevőket fantáziáltak a békepárti magyarok helyett.
A március 15-i Békemenetet követően hétfőn Kaposváron indította el országjárását a miniszterelnök, ahol arról beszélt, hogy
Magyarország csak akkor tudja megőrizni eredményeit, ha kimarad a háborúból, és nem engedi, hogy Brüsszel, Ukrajna vagy a nemzetközi nagytőke »kizsebelje« a magyar embereket.”
Egerben is Békemenet vezette fel Orbán Viktort
A miniszterelnök beszédére kíváncsi tömeg együtt vonult a Dobó István térre, ahol Orbán Viktor azzal köszöntötte őket, hogy szeret Egerbe jönni.
Ha itt találkozunk, abból általában győzelem szokott kikerekedni”
- fogalmazott, majd hozzátette: Dobó István lába mellől nem lehet vesztes beszédet mondani, ő maga ugyanis a győzelem szimbóluma. Orbán Viktor beszédében kitért arra is, hogy
nem szabad ukránpárti kormányt választani, pedig vannak, akik jelentkeznek erre. Nekünk magyar kormányra van szükségünk!”
Az egri eseményt követően pedig üzent a tiszás álhírterjesztőknek is a közösségi oldalán, mondván
a Magyar Péter vezette ellenzék nem bírja feldolgozni a fideszes országjárások tömeges támogatottságát, ezért „butaságokkal” reagál.
Nem csoda az ellenzéki kapkodás és zavarodottság, hiszen a helyszíni képek nem csak a jelentős békepárti tömegeket mutatják be, hanem a Magyar Péter rendezvényeire jellemző érdektelenséget is.
A miniszterelnöki országjárás Dunaújvárosban folytatódik, ahol Orbán Viktor 18 óra után mond beszédet.