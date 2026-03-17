Folytatódik Orbán Viktor országjárása, kövesse nálunk élőben az egri Békemenetet!

Kedden Egerben folytatódik Orbán Viktor országjárása: a miniszterelnök 18 órára a Dobó István térre hívta az érdeklődőket. Az országjárás Kaposváron indult, ahol nagy tömeg fogadta Orbán Viktort, a következő napokban pedig több városban – Dunaújvárosban, Szentendrén, Miskolcon és Hódmezővásárhelyen – is folytatódik a kampánykörút. A mai eseményről az Origo élő szöveges tudósításban számol be. Cikkünk frissül...
Az Origo élő szöveges tudósításban számol be az eseményről.
Galéria: Országjárás: Orbán Viktor Egerben
Az egri Békemenet résztvevői vonulnak a Dobó István térre, ahol országjárásán beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke 2026. március 17-én
Orbán Viktor a héten több városba is ellátogat, hogy személyesen találkozzon az emberekkel. Az országjárás hétfőn Kaposváron indult, ahol a Kossuth téren óriási tömeg fogadta Orbán Viktort. A miniszterelnök közösségi oldalán fotót is megosztott a rendezvényről, amelyen a zsúfolásig megtelt tér látható.
Orbán Viktor országjárása a következő napokban további helyszíneken folytatódik:
- Március 18-án 18 órakor Dunaújváros, Dózsa György tér
- Március 20-án 18 órakor Szentendre, Fő tér
- Március 21-én 16 órakor Miskolc, Szent István tér
- Március 22-én 16 órakor Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt.
