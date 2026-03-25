Donald Trump üzent a magyaroknak – ezt önnek is látnia kell!

Folytatódik az országjárás – felkészül Észak-Magyarország

1 órája
Folytatódik az országjárás. Orbán Viktor kedden Nagykanizsán volt, szerda délután pedig Esztergomban lesz, a hét folyamán több vidéki városba is ellátogat, miközben a választás tétjéről és a háború kérdéseiről is beszél.
Orbán Viktor szerda délután Esztergomban folytatja országjárását. A miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta: „Fogjunk össze minél többen a háború ellen! Gyertek el ti is!”

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond országjárásának nagykanizsai állomásán, az Erzsébet téren 2026. március 24-én
A miniszterelnök a következő napokban több várost is felkeres. A tervek szerint, 

  • március 26-án Törökszentmiklóson, 
  • március 27-én Veszprémben és Győrben, 
  • március 28-án Pécelen, 
  • március 29-én pedig Békéscsabán találkozik az emberekkel.

Az országjárás során Orbán Viktor az április 12-i választás tétjéről is beszélt. A miniszterelnök szerint a döntés arról szól, hogy Magyarország saját érdekei szerint alakítja-e a jövőjét, vagy külső érdekeknek engedelmeskedik.

„Épelméjű magyar ember nem akar háborút, de a kérdés nem az, hogy akar vagy nem. Az a kérdés, hogy van-e ereje, képessége, bátorsága, hogy kimaradjon a háborúból” – fogalmazott.

Hozzátette: 

a kormánypártok képesek kívül tartani Magyarországot a háborún.

„A mi közösségünkön kívül nem látok senkit az országban, aki Magyarországot kívül tudná tartani a háborún. Készen állok arra, hogy belevágjunk ebbe és megcsináljuk” – mondta a miniszterelnök a legutóbbi állomáson.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a választóktól azt kéri, újítsák meg azt a szövetséget, amelyet 2022-ben kötöttek meg. Szavai szerint akkor a választók egy háborúellenes szövetséget hoztak létre.

Kemény beszéd: Orbán nem kertelt Hódmezővásárhelyen

 

A miniszterelnök a brüsszeli uniós csúcsról hazatérve az Európai Unióval kapcsolatos vitákról is beszélt. Elmondása szerint Brüsszelben arra akarták rávenni Magyarországot, hogy támogassa Ukrajnát pénzügyileg, és fogadja el az olajszállítások korlátozását.

Világosan megmondtuk: amíg nincs olaj, nincs pénz! Magyarországot nem lehet zsarolni és fenyegetni

– fogalmazott.

A kormányfő szerint a választás tétje az is, hogy Magyarország nemzeti kormányt választ-e, vagy egy olyan kormány alakul, amely szerinte Ukrajna érdekeit képviseli.

„Nem fogjuk megengedni, hogy elvegyék, ami a magyaroké” – mondta Orbán Viktor.

