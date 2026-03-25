Folytatódik az országjárás – felkészül Észak-Magyarország

Orbán Viktor szerda délután Esztergomban folytatja országjárását. A miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta: „Fogjunk össze minél többen a háború ellen! Gyertek el ti is!”
A miniszterelnök a következő napokban több várost is felkeres. A tervek szerint,
- március 26-án Törökszentmiklóson,
- március 27-én Veszprémben és Győrben,
- március 28-án Pécelen,
- március 29-én pedig Békéscsabán találkozik az emberekkel.
Az országjárás során Orbán Viktor az április 12-i választás tétjéről is beszélt. A miniszterelnök szerint a döntés arról szól, hogy Magyarország saját érdekei szerint alakítja-e a jövőjét, vagy külső érdekeknek engedelmeskedik.
„Épelméjű magyar ember nem akar háborút, de a kérdés nem az, hogy akar vagy nem. Az a kérdés, hogy van-e ereje, képessége, bátorsága, hogy kimaradjon a háborúból” – fogalmazott.
Hozzátette:
a kormánypártok képesek kívül tartani Magyarországot a háborún.
„A mi közösségünkön kívül nem látok senkit az országban, aki Magyarországot kívül tudná tartani a háborún. Készen állok arra, hogy belevágjunk ebbe és megcsináljuk” – mondta a miniszterelnök a legutóbbi állomáson.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a választóktól azt kéri, újítsák meg azt a szövetséget, amelyet 2022-ben kötöttek meg. Szavai szerint akkor a választók egy háborúellenes szövetséget hoztak létre.
A miniszterelnök a brüsszeli uniós csúcsról hazatérve az Európai Unióval kapcsolatos vitákról is beszélt. Elmondása szerint Brüsszelben arra akarták rávenni Magyarországot, hogy támogassa Ukrajnát pénzügyileg, és fogadja el az olajszállítások korlátozását.
Világosan megmondtuk: amíg nincs olaj, nincs pénz! Magyarországot nem lehet zsarolni és fenyegetni
– fogalmazott.
A kormányfő szerint a választás tétje az is, hogy Magyarország nemzeti kormányt választ-e, vagy egy olyan kormány alakul, amely szerinte Ukrajna érdekeit képviseli.
„Nem fogjuk megengedni, hogy elvegyék, ami a magyaroké” – mondta Orbán Viktor.