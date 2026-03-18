Fókuszban Magyarország sorsa és a választás kulcskérdései Orbán Viktor országjárásán

A hatalmas békepárti tömeget összehozó budapesti Békemenet után országjárásban kezdett a miniszterelnök. Orbán Viktor – ahogyan korábban bejelentette – a kampányhajrában minden nap felkeres egy-egy vidéki várost, hogy személyesen azoknak is átadhassa a Fidesz-KDNP üzeneteit, akik nem jártak a Békemeneten, de fontos nekik Magyarország jövője, békéje és biztonsága.
Kaposvár: Nagy a külső nyomás, de a kormány kész megvédeni a magyar érdekeket
A kormányfő szerint Magyarország jelentős nemzetközi nyomás alatt áll, többek között Brüsszelből és Ukrajnából. Az ottani politikusok a magyar kormánytól azt várják el, hogy
- Magyarország mondjon le az olcsó energiáról, az orosz olajról és gázról
- támogassa az ukrajnai háborút, és
- engedjen az Európai Unió migrációs politikájának.
Mint arra a miniszterelnök hétfőn Kaposváron rámutatott, a következő évek legfontosabb célja az lesz, hogy
Magyarország kimaradjon a háborúból, miközben megvédi gazdasági eredményeit és a magyar családok érdekeit a külső nyomással szemben.
Eger: Kiemelten fontos a nemzeti vagyon megőrzésének fontossága
Hatalmas tömeg fogadta Orbán Viktort országjárásának keddi állomásán is Egerben, a Dobó István téren. A kormányfő felidézte, hogy a Tiszánál bizottságot hoztak létre a nemzeti olajtársaság, a Mol átalakítására. Erre reagálva a miniszterelnök kijelentette:
Nem adjuk oda a nemzeti cégeinket a nagy nyugati cégeknek, akkor sem, ha az egész Tisza a feje tetejére áll.”
Orbán Viktor kifejtette továbbá, hogy
a nemzetközi tőke most vissza akarja szerezni azt a pénzt, amit a kormány az elmúlt évek során adók formájában elvett tőlük, és a magyar embereknek adott.
Bosszút forralnak a nemzetközi cégek?
Azt is elmondta, az elmúlt években a kormány jelentős forrásokat vont el a nemzetközi cégektől, és azokat a magyar családokhoz juttatta vissza. A nemzetközi tőke ezért most vissza akarja szerezni az így elveszített pénzt, de a kormány meg fogja védeni a magyar stratégiai vállalatokat és a nemzeti érdekeket. Hozzátette:
nem fogják engedni, hogy leválasszák Magyarországot az olcsó orosz olajról, amit a Mol hoz be, hogy helyette a Shell drága üzemanyagát kelljen választani.
Március 19-e a kakukktojás
Orbán Viktor országjárásának heti naptárában nem található március 19-én helyszín. Ennek oka, hogy a miniszterelnök aznap „igazoltan lesz távol”, hiszen az Európai Tanács ülésére utazik Brüsszelbe, ahol a tervek szerint az eddig elhangzott álláspontját közvetíti az európai vezetők felé. ennek lényege: ha nincs olaj a Barátság-vezetéken, akkor nincs pénz Ukrajnának; Magyarország pedig kimarad a háborúból.