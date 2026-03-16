Kaposváron indul Orbán Viktor országjárása a Békemenet után

Orbán Viktor közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a kaposvári rendezvényre, amely az új országjárás első állomása.
Indul a hajrá! Ma este 18 órakor találkozzunk Kaposváron! Én ott leszek, legyünk minél többen!”
– írta a miniszterelnök, aki a vasárnapi Békemenet után azonnal folytatja a kampányt.
Kaposváron kezdődik az országjárás
A somogyi vármegyeszékhelyen már napközben is nagy volt a készülődés a rendezvényre. A Kossuth téren a Városháza előtt felállított színpadnál több ezer érdeklődőt várnak a szervezők, és már jóval a kezdés előtt megérkeztek az első résztvevők, sokaknál magyar zászló volt. A rendezvény nyílt helyszínen zajlik, így bárki csatlakozhat a fórumhoz, amely a miniszterelnök új országjárásának nyitánya.
Mini Békemenet és nagy készülődés
Orbán Viktor kaposvári látogatását egy helyi Békemenet is megelőzi: az Európa parktól induló felvonulás a Kossuth térre érkezik a miniszterelnök beszéde előtt. A szervezés előkészületeiről Gelencsér Attila országgyűlési képviselő is beszámolt közösségi oldalán, ahol videón mutatta meg a színpad építését és a rendezvényhez kapcsolódó munkálatokat.
Biztonság és kedvező időjárás
A rendezvény biztosítását a Terrorelhárítási Központ munkatársai látják el, ugyanakkor a szervezők tájékoztatása szerint nem lesznek útlezárások Kaposváron, és a tér sem zárul le teljesen a gyalogosforgalom elől. Az időjárás is kedvez a rendezvénynek: csapadék nem várható, legfeljebb némi felhősödés lehet az esti órákban.
A miniszterelnök kaposvári látogatása után az országjárás további állomásokkal folytatódik, többek között Egerben, Dunaújvárosban, Szentendrén, Miskolcon és Hódmezővásárhelyen.