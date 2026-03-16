Kaposváron indul Orbán Viktor országjárása a Békemenet után

Orbán Viktor közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a kaposvári rendezvényre, amely az új országjárás első állomása.

Orbán Viktor már úton van Kaposvárra, ahol már nagy a készülődés (Forrás: Sonline)

Indul a hajrá! Ma este 18 órakor találkozzunk Kaposváron! Én ott leszek, legyünk minél többen!”

– írta a miniszterelnök, aki a vasárnapi Békemenet után azonnal folytatja a kampányt.

Kaposváron kezdődik az országjárás

A somogyi vármegyeszékhelyen már napközben is nagy volt a készülődés a rendezvényre. A Kossuth téren a Városháza előtt felállított színpadnál több ezer érdeklődőt várnak a szervezők, és már jóval a kezdés előtt megérkeztek az első résztvevők, sokaknál magyar zászló volt. A rendezvény nyílt helyszínen zajlik, így bárki csatlakozhat a fórumhoz, amely a miniszterelnök új országjárásának nyitánya.