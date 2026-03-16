Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Drámai fordulat Kijevben – valami történt Zelenszkijjel

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 632,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: +37,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 688,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: +73,4 Ft

Orbán Viktor

Kaposváron indul Orbán Viktor országjárása a Békemenet után

45 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Békemenet másnapján Kaposváron folytatja a kampányt a miniszterelnök. Orbán Viktor országjárásának első állomásán este hatkor találkozik az érdeklődőkkel a Kossuth téren.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorBékemenetKaposvári BékemenetKaposvárországjárás

Orbán Viktor közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a kaposvári rendezvényre, amely az új országjárás első állomása. 

Orbán Viktor már úton van Kaposvárra, ahol már nagy a készülődés (Forrás: Sonline)

Indul a hajrá! Ma este 18 órakor találkozzunk Kaposváron! Én ott leszek, legyünk minél többen!” 

– írta a miniszterelnök, aki a vasárnapi Békemenet után azonnal folytatja a kampányt.

Kaposváron kezdődik az országjárás

A somogyi vármegyeszékhelyen már napközben is nagy volt a készülődés a rendezvényre. A Kossuth téren a Városháza előtt felállított színpadnál több ezer érdeklődőt várnak a szervezők, és már jóval a kezdés előtt megérkeztek az első résztvevők, sokaknál magyar zászló volt. A rendezvény nyílt helyszínen zajlik, így bárki csatlakozhat a fórumhoz, amely a miniszterelnök új országjárásának nyitánya.

Orbán Viktor: Lehet számháborúzni, de még nem láttam ekkora tömeget

Mini Békemenet és nagy készülődés

Orbán Viktor kaposvári látogatását egy helyi Békemenet is megelőzi: az Európa parktól induló felvonulás a Kossuth térre érkezik a miniszterelnök beszéde előtt. A szervezés előkészületeiről Gelencsér Attila országgyűlési képviselő is beszámolt közösségi oldalán, ahol videón mutatta meg a színpad építését és a rendezvényhez kapcsolódó munkálatokat.

Orbán Viktor mini Békemenetének útvonala Kaposváron (Forrás: Sonline)

Biztonság és kedvező időjárás

A rendezvény biztosítását a Terrorelhárítási Központ munkatársai látják el, ugyanakkor a szervezők tájékoztatása szerint nem lesznek útlezárások Kaposváron, és a tér sem zárul le teljesen a gyalogosforgalom elől. Az időjárás is kedvez a rendezvénynek: csapadék nem várható, legfeljebb némi felhősödés lehet az esti órákban. 

A miniszterelnök kaposvári látogatása után az országjárás további állomásokkal folytatódik, többek között Egerben, Dunaújvárosban, Szentendrén, Miskolcon és Hódmezővásárhelyen.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!