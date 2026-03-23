Kecskeméten folytatódik az erődemonstráció: Orbán Viktor újra tömegeket mozgósít

Hatalmas érdeklődés mellett érkezik Kecskemétre a miniszterelnök országjárása, a szervezők zsúfolásig telt főtérre számítanak. A kampány finisében Orbán Viktor egyre erősebb üzenetekkel fordul a választókhoz.
A vasárnapi hódmezővásárhelyi fórum után Kecskeméten folytatódik Orbán Viktor országjárása, ahol a várakozások szerint ismét több ezres tömeg gyűlik össze a főtéren. A miniszterelnök közösségi oldalán így hívta a választókat: 

Orbán Viktor kecskeméti fórumára is hatalmas az érdeklődés (Fotó: Kaiser Ákos / MTI)

Ma este találkozzunk Kecskeméten 19:00 órakor a Főtéren! Gyertek, legyünk ott minél többen!”

 

Orbán Viktor: Nem engedhetjük, hogy Magyarországon ukránpárti kormány alakuljon

Erős üzenetek, növekvő tömeg

A hódmezővásárhelyi fórumon Orbán Viktor nemcsak a tömegre, hanem az erőviszonyokra is rámutatott: 

Látom, itt vannak a híveink, látom, valahol a szélén vannak, akik azért jöttek, mert érdeklődnek, és látom, itt vannak az ellenfeleink is, valahol ott hátul, az arány éppen megfelel, ők vannak százan, mi vagy háromezren, ez választási eredménynek is jó lesz.”

A miniszterelnök szerint a március 15-ei Békemenet fordulópontot jelentett a kampányban, és hozzátette: 

Többen vagyunk, és nekünk áll a zászló. Mindenhol mi vagyunk többen.”

A kecskeméti fórum így nemcsak egy újabb állomás, hanem a kampány lendületének újabb bizonyítéka lehet, ahol ismét megmutatkozhat, mekkora támogatottság áll a kormánypártok mögött a választási hajrában.

 

 

