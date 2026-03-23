Kecskeméten folytatódik az erődemonstráció: Orbán Viktor újra tömegeket mozgósít

Erős üzenetek, növekvő tömeg

A hódmezővásárhelyi fórumon Orbán Viktor nemcsak a tömegre, hanem az erőviszonyokra is rámutatott:

Látom, itt vannak a híveink, látom, valahol a szélén vannak, akik azért jöttek, mert érdeklődnek, és látom, itt vannak az ellenfeleink is, valahol ott hátul, az arány éppen megfelel, ők vannak százan, mi vagy háromezren, ez választási eredménynek is jó lesz.”

A miniszterelnök szerint a március 15-ei Békemenet fordulópontot jelentett a kampányban, és hozzátette:

Többen vagyunk, és nekünk áll a zászló. Mindenhol mi vagyunk többen.”

A kecskeméti fórum így nemcsak egy újabb állomás, hanem a kampány lendületének újabb bizonyítéka lehet, ahol ismét megmutatkozhat, mekkora támogatottság áll a kormánypártok mögött a választási hajrában.