Borsod újra lázban: Orbán Viktor óriási tömeg előtt beszél – kövesse nálunk élőben!

A miniszterelnöki országjárás korábbi állomásaihoz hasonlóan nagy tömeg gyűlt össze Miskolc központjában is, hogy találkozhasson a miniszterelnökkel és meghallgassa választási üzeneteit. Orbán Viktor felszólalását ezúttal is békemenet előzte meg, a patrióta érzelmű miskolciak, diósgyőriek és a környező településekről érkezők hosszú sorokban, nemzeti színű lobogókat lengetve, élő népzenére vonultak fel a Szent István téren felállított színpad elé.
A miniszterelnök beszéde előtt a téren összegyűlt emberek együtt énekelték Demjén Ferenc népszerű szerzeményét, A szabadság vándorai című dalt, amelyet Radics Gigi és a rapper Curtis adott elő.
Ezután Tóth-Szántai József polgármester szólt a tömeghez. „Miskolc különleges város, amelynek feladata, hogy az emberek követe legyen. Hogy Miskolc ne maradjon ki a fejlesztésekből, a támogatásokból és a jövőből” – mondta. Miskolc az elmúlt másfél évtizedben sokat kapott a kormányzattól, amely 36 milliárd forintos adósság kifizetését vállalta át a várostól 2013-ban.
Ezzel Miskolc új levegőhöz jutott”
– fogalmazott a polgármester. „Miskolc nem ígéreteket kapott, hanem kézzelfogható eredményeket” – tette hozzá. „Lehet nagy szavakat mondani, de még fontosabb, hogy legyen mögöttünk fedezet. Legyen mögöttünk egy barát, aki segít.
Ma Miskolcon mindenki pontosan tudja, mire számíthat a kormánytól: stabilitásra és kézzelfogható fejlődésre. Ha letérünk erről az útról, nem tudjuk, mi vár ránk. Miskolc nem kísérletezhet a jövővel, nem engedheti meg a visszalépést”
– mondta Tóth-Szántai József.
Csöbör Katalin: Hajrá Borsod, hajrá Miskolc – a Fidesz a biztos választás!
Most a magyar családok békéje és Magyarország függetlensége forog kockán – fejtette ki Csöbör Katalin, a térség országgyűlési képviselője. „Magyar Péter és a Tisza Párt európai ügyészséget akar, mert ők az Európai Parlamentet előrébb valónak tekintik a magyar Országgyűlésnél. Nyltan fantáziálnak a Mol lebontásáról.
Ne feledkezzünk meg Magyar Péter hírhedt mondatáról, miszerint „csak egy kis szuverenitásról kell lemondanunk”. Csak egy kis szuverenitásról. Vajon mondott-e ilyen valaha Kossuth Lajos, vagy annak idején Szemere Bertalan, aki miskolci származású volt? Mi nem engedünk a ’48-ból: el az idegen hatalmakkal Magyarországtól, el az idegen hatalmakkal Miskolcról!
Meg fogjuk védeni az eredményeinket, a családjainkat, a 13. és 14. havi nyugdíjat, a rezsicsökkentést. Megvédjük Magyarország szuverenitását és függetlenségét!”
Csöbör Katalin hozzátette:
Nekünk folytatni kell az új Magyarország felépítését, és folytatni is fogjuk Orbán Viktor vezetésével! Hajrá Borsod, hajrá Miskolc – a Fidesz a biztos választás!”
Hollósy András, a Fidesz-KDNP helyi országgyűlési képviselőjelöltje hangsúlyozta: Miskolcon a Tisza Párt és Magyar Péter bábjai azoknak az embereknek akarják a rezsiköltségét a háromszorosára emelni, akik nagyon sokat dolgoztak az elmúlt évtizedekben, gyakran három műszakban.
Mi vagyunk a többség, április 12én pedig mi leszünk a győztes erő – veletek!”
– emelte ki a Fidesz képviselőjelöltje. Beszédét azzal zárta:
Hajrá, Magyarország, hajrá Miskolc, hajrá Diósgyőr!”
Donald Trump feltétel nélküli támogatásáról biztosította Orbán Viktort
Az amerikai elnök szombat reggel videóüzenetben köszöntötte a budapesti CPAC Hungary konzervatív konferencia szervezőit, valamint teljes körű támogatásáról biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt.
Támogatom (Orbán Viktor) hamarosan esedékes újraválasztását, sőt teljes és feltétel nélküli támogatásomról biztosítom a miniszterelnököt, az erős vezetőt, aki az egész világnak megmutatta, mire képes az, aki megvédi a határait, a kultúráját, az örökségét, a szuverenitását és az értékeit. Fantasztikus ember és nagy megtiszteltetés számomra, hogy támogathatom. Legutóbb is támogattam, és ő nyert”
– fogalmazott Trump a videóüzenetben.
