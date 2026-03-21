Borsod újra lázban: Orbán Viktor óriási tömeg előtt beszél – kövesse nálunk élőben!

Orbán Viktor országjárása Miskolcon folytatódik, a borsodi „fővárosban” idén januárban már Háborúellenes gyűlést is tartottak. A korábbi állomásokhoz hasonlóan Miskolcon is Békement előzte meg Orbán Viktor beszédét, jelezvén az óriási érdeklődést Orbán Viktor üzenetei iránt. A kormányfő a héten már több alkalommal hangsúlyozta: a nemzeti összefogás az egyetlen erő, ami képes kívül tartani Magyarországot a háborún és megvédeni a magyarok pénzét. Cikkünk frissül, kövesse élőben!
A miniszterelnöki országjárás korábbi állomásaihoz hasonlóan nagy tömeg gyűlt össze Miskolc központjában is, hogy találkozhasson a miniszterelnökkel és meghallgassa választási üzeneteit. Orbán Viktor felszólalását ezúttal is békemenet előzte meg, a patrióta érzelmű miskolciak, diósgyőriek és a környező településekről érkezők hosszú sorokban, nemzeti színű lobogókat lengetve, élő népzenére vonultak fel a Szent István téren felállított színpad elé.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a DPK háborúellenes gyűlésen a miskolci DVTK Arénában, 2026. január 17-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Komm. Főosztály/Kaiser Ákos)

A miniszterelnök beszéde előtt a téren összegyűlt emberek együtt énekelték Demjén Ferenc népszerű szerzeményét, A szabadság vándorai című dalt, amelyet Radics Gigi és a rapper Curtis adott elő. 

Ezután Tóth-Szántai József polgármester szólt a tömeghez. „Miskolc különleges város, amelynek feladata, hogy az emberek követe legyen. Hogy Miskolc ne maradjon ki a fejlesztésekből, a támogatásokból és a jövőből” – mondta. Miskolc az elmúlt másfél évtizedben sokat kapott a kormányzattól, amely 36 milliárd forintos adósság kifizetését vállalta át a várostól 2013-ban. 

Ezzel Miskolc új levegőhöz jutott” 

– fogalmazott a polgármester. „Miskolc nem ígéreteket kapott, hanem kézzelfogható eredményeket” – tette hozzá. „Lehet nagy szavakat mondani, de még fontosabb, hogy legyen mögöttünk fedezet. Legyen mögöttünk egy barát, aki segít. 

Ma Miskolcon mindenki pontosan tudja, mire számíthat a kormánytól: stabilitásra és kézzelfogható fejlődésre. Ha letérünk erről az útról, nem tudjuk, mi vár ránk. Miskolc nem kísérletezhet a jövővel, nem engedheti meg a visszalépést” 

– mondta Tóth-Szántai József.

Résztvevők Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának miskolci állomásán, 2026. március 21-én (Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Csöbör Katalin: Hajrá Borsod, hajrá Miskolc – a Fidesz a biztos választás!

Most a magyar családok békéje és Magyarország függetlensége forog kockán – fejtette ki Csöbör Katalin, a térség országgyűlési képviselője. „Magyar Péter és a Tisza Párt európai ügyészséget akar, mert ők az Európai Parlamentet előrébb valónak tekintik a magyar Országgyűlésnél. Nyltan fantáziálnak a Mol lebontásáról. 

Ne feledkezzünk meg Magyar Péter hírhedt mondatáról, miszerint „csak egy kis szuverenitásról kell lemondanunk”. Csak egy kis szuverenitásról. Vajon mondott-e ilyen valaha Kossuth Lajos, vagy annak idején Szemere Bertalan, aki miskolci származású volt? Mi nem engedünk a ’48-ból: el az idegen hatalmakkal Magyarországtól, el az idegen hatalmakkal Miskolcról! 

Meg fogjuk védeni az eredményeinket, a családjainkat, a 13. és 14. havi nyugdíjat, a rezsicsökkentést. Megvédjük Magyarország szuverenitását és függetlenségét!” 

Csöbör Katalin hozzátette: 

Nekünk folytatni kell az új Magyarország felépítését, és folytatni is fogjuk Orbán Viktor vezetésével! Hajrá Borsod, hajrá Miskolc – a Fidesz a biztos választás!”

Hollósy András, a Fidesz-KDNP helyi országgyűlési képviselőjelöltje hangsúlyozta: Miskolcon a Tisza Párt és Magyar Péter bábjai azoknak az embereknek akarják a rezsiköltségét a háromszorosára emelni, akik nagyon sokat dolgoztak az elmúlt évtizedekben, gyakran három műszakban. 

Mi vagyunk a többség, április 12én pedig mi leszünk a győztes erő – veletek!” 

– emelte ki a Fidesz képviselőjelöltje. Beszédét azzal zárta: 

Hajrá, Magyarország, hajrá Miskolc, hajrá Diósgyőr!” 

Cikkünk folyamatosan frissül.

Orbán Viktor, OrbánViktor, országjárás, kampány, Fidesz, Miskolc, OrbánViktorMiskolc, országjárás2026, 2026.03.21
Galéria: Fotókon Orbán Viktor országjárása Miskolcon
A miskolci Békemenet résztvevői vonulnak a Szent István térre, ahol országjárásán beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke 2026. március 21-én

Donald Trump feltétel nélküli támogatásáról biztosította Orbán Viktort

Az amerikai elnök szombat reggel videóüzenetben köszöntötte a budapesti CPAC Hungary konzervatív konferencia szervezőit, valamint teljes körű támogatásáról biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt.

Támogatom (Orbán Viktor) hamarosan esedékes újraválasztását, sőt teljes és feltétel nélküli támogatásomról biztosítom a miniszterelnököt, az erős vezetőt, aki az egész világnak megmutatta, mire képes az, aki megvédi a határait, a kultúráját, az örökségét, a szuverenitását és az értékeit. Fantasztikus ember és nagy megtiszteltetés számomra, hogy támogathatom. Legutóbb is támogattam, és ő nyert” 

– fogalmazott Trump a videóüzenetben.
Fel, győzelemre! – Orbán Viktor beszéde a CPAC Hungary-n

 

 

