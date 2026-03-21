Borsod újra lázban: Orbán Viktor óriási tömeg előtt beszél – kövesse nálunk élőben!

A miniszterelnöki országjárás korábbi állomásaihoz hasonlóan nagy tömeg gyűlt össze Miskolc központjában is, hogy találkozhasson a miniszterelnökkel és meghallgassa választási üzeneteit. Orbán Viktor felszólalását ezúttal is békemenet előzte meg, a patrióta érzelmű miskolciak, diósgyőriek és a környező településekről érkezők hosszú sorokban, nemzeti színű lobogókat lengetve, élő népzenére vonultak fel a Szent István téren felállított színpad elé.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a DPK háborúellenes gyűlésen a miskolci DVTK Arénában, 2026. január 17-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Komm. Főosztály/Kaiser Ákos)

A miniszterelnök beszéde előtt a téren összegyűlt emberek együtt énekelték Demjén Ferenc népszerű szerzeményét, A szabadság vándorai című dalt, amelyet Radics Gigi és a rapper Curtis adott elő.

Ezután Tóth-Szántai József polgármester szólt a tömeghez. „Miskolc különleges város, amelynek feladata, hogy az emberek követe legyen. Hogy Miskolc ne maradjon ki a fejlesztésekből, a támogatásokból és a jövőből” – mondta. Miskolc az elmúlt másfél évtizedben sokat kapott a kormányzattól, amely 36 milliárd forintos adósság kifizetését vállalta át a várostól 2013-ban.

Ezzel Miskolc új levegőhöz jutott”

– fogalmazott a polgármester. „Miskolc nem ígéreteket kapott, hanem kézzelfogható eredményeket” – tette hozzá. „Lehet nagy szavakat mondani, de még fontosabb, hogy legyen mögöttünk fedezet. Legyen mögöttünk egy barát, aki segít.

Ma Miskolcon mindenki pontosan tudja, mire számíthat a kormánytól: stabilitásra és kézzelfogható fejlődésre. Ha letérünk erről az útról, nem tudjuk, mi vár ránk. Miskolc nem kísérletezhet a jövővel, nem engedheti meg a visszalépést”

– mondta Tóth-Szántai József.

Résztvevők Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának miskolci állomásán, 2026. március 21-én (Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Csöbör Katalin: Hajrá Borsod, hajrá Miskolc – a Fidesz a biztos választás!

Most a magyar családok békéje és Magyarország függetlensége forog kockán – fejtette ki Csöbör Katalin, a térség országgyűlési képviselője. „Magyar Péter és a Tisza Párt európai ügyészséget akar, mert ők az Európai Parlamentet előrébb valónak tekintik a magyar Országgyűlésnél. Nyltan fantáziálnak a Mol lebontásáról.

Ne feledkezzünk meg Magyar Péter hírhedt mondatáról, miszerint „csak egy kis szuverenitásról kell lemondanunk”. Csak egy kis szuverenitásról. Vajon mondott-e ilyen valaha Kossuth Lajos, vagy annak idején Szemere Bertalan, aki miskolci származású volt? Mi nem engedünk a ’48-ból: el az idegen hatalmakkal Magyarországtól, el az idegen hatalmakkal Miskolcról!

Meg fogjuk védeni az eredményeinket, a családjainkat, a 13. és 14. havi nyugdíjat, a rezsicsökkentést. Megvédjük Magyarország szuverenitását és függetlenségét!”