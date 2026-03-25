Meglepő dolgot árult el Orbán Viktor a kampányról – videó

Orbán Viktor szerint a kampány sokszor olyan, mint egy országos rokonlátogatás. A miniszterelnök egy Nagykanizsa felé tartó úton, egy benzinkútnál beszélt arról, milyen számára a választási időszak.
Egy Nagykanizsa felé vezető úton, egy benzinkútnál kérdezték a miniszterelnököt arról, mi a három legjobb dolog a kampányban. Orbán Viktor röviden így válaszolt: „mikor vége van”. A kormányfő azonban hozzátette: a kampány kezdetének is megvan a maga hangulata.

Résztvevők Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának nagykanizsai állomásán, az Erzsébet téren 2026. március 24-én
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

„De az is jó, amikor elkezdődik, nagyon sok ember van, akiről kiderül, hogy ismerjük egymást, és azok a kampányok mindig összefüggenek” – fogalmazott.

A miniszterelnök arról beszélt, hogy egy-egy kampányrendezvényen gyakran ismerős arcokat lát a tömegben.

Ott fogok állni majd Nagykanizsán, lenézek a színpadról és biztos, hogy az első kétszáz emberből legalább harmincat ismerek. Az arca ismerős, mert valahol találkoztunk

– mondta.

Orbán Viktor szerint a sok kampányút miatt az országjárás idővel személyes találkozások sorozatává válik.

Olyan, mintha rokonlátogatásra mennék, annyit kampányoltam, lassan országos rokonlátogatás lesz

– fogalmazott.

A miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videóhoz azt írta: „Városról városra, benzinkútról benzinkútra, győzelemről győzelemre. Vagyunk végig, veletek, értetek!

Városról városra, benzinkútról benzinkútra, győzelemről győzelemre. Vagyunk végig, veletek, értetek! 🇭🇺🇭🇺❤️

