Meglepő dolgot árult el Orbán Viktor a kampányról – videó

Egy Nagykanizsa felé vezető úton, egy benzinkútnál kérdezték a miniszterelnököt arról, mi a három legjobb dolog a kampányban. Orbán Viktor röviden így válaszolt: „mikor vége van”. A kormányfő azonban hozzátette: a kampány kezdetének is megvan a maga hangulata.
„De az is jó, amikor elkezdődik, nagyon sok ember van, akiről kiderül, hogy ismerjük egymást, és azok a kampányok mindig összefüggenek” – fogalmazott.
A miniszterelnök arról beszélt, hogy egy-egy kampányrendezvényen gyakran ismerős arcokat lát a tömegben.
Ott fogok állni majd Nagykanizsán, lenézek a színpadról és biztos, hogy az első kétszáz emberből legalább harmincat ismerek. Az arca ismerős, mert valahol találkoztunk
– mondta.
Orbán Viktor szerint a sok kampányút miatt az országjárás idővel személyes találkozások sorozatává válik.
Olyan, mintha rokonlátogatásra mennék, annyit kampányoltam, lassan országos rokonlátogatás lesz
– fogalmazott.
A miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videóhoz azt írta: „Városról városra, benzinkútról benzinkútra, győzelemről győzelemre. Vagyunk végig, veletek, értetek!