Ha esik, ha fúj, Ócsán folytatódik Orbán Viktor országjárása

Most is sűrű a hét

A miniszterelnök a hetet Szolnokon kezdte, míg az azt megelőzőt Békéscsabán zárta, mindkét helyszínen hatalmas érdeklődés mellett. Az időjárás ugyan nem volt kegyes – helyenként szakadó eső kísérte a rendezvényeket –, de sem Orbán Viktor, sem a jelenlévők nem hátráltak meg: a közönség végig kitartott, senki nem indult haza. Az országjárás a következő napokban is folytatódik:

szerdán Szentesen, csütörtökön pedig Szombathelyen találkozhatnak az érdeklődők a miniszterelnökkel.

A sorozat egyértelmű üzenetet visz végig: a béke melletti kiállás és a személyes jelenlét politikája most is központi szerepet kap.