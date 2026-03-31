Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Orbán Viktor

Ha esik, ha fúj, Ócsán folytatódik Orbán Viktor országjárása

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszterelnök országjárása töretlen lendülettel halad tovább, a keddi állomás Ócsa lesz. Orbán Viktor szerint az időjárás sem lehet akadály, a cél változatlan: kiállni a béke mellett minél több emberrel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorVálasztás 2026SzentesÓcsaországjárás

Orbán Viktor a közösségi oldalán hívta találkozóra támogatóit, hangsúlyozva az esemény üzenetét és hangulatát: 

Orbán Viktor országjárásának következő állomása Ócsa (Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Ma Ócsán álljunk ki együtt a háború ellen!”

Az esemény 18 órakor, a Városháza előtti téren kezdődik. Az országjárás eddigi állomásai is azt mutatják, hogy a rossz idő sem töri meg sem a politikai lendületet, sem a résztvevők kitartását.

Ha esik, ha fúj, én ott leszek!”

– ígérte a kormányfő.

Ezek voltak Orbán Viktor legfontosabb mondatai Szolnokon

Most is sűrű a hét

A miniszterelnök a hetet Szolnokon kezdte, míg az azt megelőzőt Békéscsabán zárta, mindkét helyszínen hatalmas érdeklődés mellett. Az időjárás ugyan nem volt kegyes – helyenként szakadó eső kísérte a rendezvényeket –, de sem Orbán Viktor, sem a jelenlévők nem hátráltak meg: a közönség végig kitartott, senki nem indult haza. Az országjárás a következő napokban is folytatódik: 

szerdán Szentesen, csütörtökön pedig Szombathelyen találkozhatnak az érdeklődők a miniszterelnökkel.

 A sorozat egyértelmű üzenetet visz végig: a béke melletti kiállás és a személyes jelenlét politikája most is központi szerepet kap.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!