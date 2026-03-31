Ha esik, ha fúj, Ócsán folytatódik Orbán Viktor országjárása

Orbán Viktor a közösségi oldalán hívta találkozóra támogatóit, hangsúlyozva az esemény üzenetét és hangulatát:
Ma Ócsán álljunk ki együtt a háború ellen!”
Az esemény 18 órakor, a Városháza előtti téren kezdődik. Az országjárás eddigi állomásai is azt mutatják, hogy a rossz idő sem töri meg sem a politikai lendületet, sem a résztvevők kitartását.
Ha esik, ha fúj, én ott leszek!”
– ígérte a kormányfő.
Most is sűrű a hét
A miniszterelnök a hetet Szolnokon kezdte, míg az azt megelőzőt Békéscsabán zárta, mindkét helyszínen hatalmas érdeklődés mellett. Az időjárás ugyan nem volt kegyes – helyenként szakadó eső kísérte a rendezvényeket –, de sem Orbán Viktor, sem a jelenlévők nem hátráltak meg: a közönség végig kitartott, senki nem indult haza. Az országjárás a következő napokban is folytatódik:
szerdán Szentesen, csütörtökön pedig Szombathelyen találkozhatnak az érdeklődők a miniszterelnökkel.
A sorozat egyértelmű üzenetet visz végig: a béke melletti kiállás és a személyes jelenlét politikája most is központi szerepet kap.